Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România - Antena Sport

Sportiva română Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.

Ana a trecut luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, a câştigat în sferturi în faţa canadiencei Karla Lorena Godinez Gonzalez, dar a pierdut semifinala cu rusoaica Ekaterina Verbina.

O nouă medalie pentru Andreea Ana

Palmaresul luptătoarei române mai cuprinde trei titluri de campioană europeană de seniori şi trei medalii la Mondialele Under-23.

România participă la Campionatele Mondiale de lupte, programate în perioada 13-21 septembrie, cu un lot format din 10 sportivi. La lupte libere feminin vom mai fi reprezentaţi de Beatrice Ferenţ (cat. 53 kg), Roxana Capezan (cat. 62 kg), Kateryna Zelenykh (cat. 68 kg) și Alexandra Anghel (72 kg).