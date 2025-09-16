Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România

Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 22:47

Comentarii
Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România

Andreea Ana, în timpul unei competiții / Profimedia

Sportiva română Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ana a trecut luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, a câştigat în sferturi în faţa canadiencei Karla Lorena Godinez Gonzalez, dar a pierdut semifinala cu rusoaica Ekaterina Verbina.

O nouă medalie pentru Andreea Ana

Palmaresul luptătoarei române mai cuprinde trei titluri de campioană europeană de seniori şi trei medalii la Mondialele Under-23.

România participă la Campionatele Mondiale de lupte, programate în perioada 13-21 septembrie, cu un lot format din 10 sportivi. La lupte libere feminin vom mai fi reprezentaţi de Beatrice Ferenţ (cat. 53 kg), Roxana Capezan (cat. 62 kg), Kateryna Zelenykh (cat. 68 kg) și Alexandra Anghel (72 kg).

Reclamă
Reclamă

Anul trecut au fost Mondiale doar la categoriile neolimpice, România obţinând o medalie de argint, prin Katerina Zelenykh (cat. 65 kg), şi una de bronz, prin Denis Mihai (cat. 55 kg, greco-romane), potrivit agerpres.ro.

 

Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chiriiPlanul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
23:36
Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: “Gândiți-vă la asta”
23:16
“Știu care este proiectul lor”. Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter
23:07
Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu
23:02
LIVE SCORELiga Campionilor, ziua 1. Real Madrid – Marseille și alte trei partide se joacă acum. Mbappe marchează din penalty
22:37
Ghinion imens pentru Real Madrid. Trent Alexander-Arnold s-a accidentat după 4 minute la debutul în UCL
22:01
CFR Cluj și-a transferat fotbalist brazilian! Anunțul clubului din Gruia
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter