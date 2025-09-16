Andreea Ana, bronz la Campionatele Mondiale de lupte. Performanță uriașă pentru România - Antena Sport

Sportiva română Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marţi, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croaţia), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.
Ana a trecut luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, a câştigat în sferturi în faţa canadiencei Karla Lorena Godinez Gonzalez, dar a pierdut semifinala cu rusoaica Ekaterina Verbina.
O nouă medalie pentru Andreea Ana
Palmaresul luptătoarei române mai cuprinde trei titluri de campioană europeană de seniori şi trei medalii la Mondialele Under-23.
România participă la Campionatele Mondiale de lupte, programate în perioada 13-21 septembrie, cu un lot format din 10 sportivi. La lupte libere feminin vom mai fi reprezentaţi de Beatrice Ferenţ (cat. 53 kg), Roxana Capezan (cat. 62 kg), Kateryna Zelenykh (cat. 68 kg) și Alexandra Anghel (72 kg).
Anul trecut au fost Mondiale doar la categoriile neolimpice, România obţinând o medalie de argint, prin Katerina Zelenykh (cat. 65 kg), şi una de bronz, prin Denis Mihai (cat. 55 kg, greco-romane), potrivit agerpres.ro.
- Bela Bartha, după înfrângerea României cu Olanda, de la CM de volei: “Este tristeţe. Experienţa şi-a spus cuvântul”
- România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine
- Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
- Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat”
- CSM București – Ferencvaros 31-28, în Liga Campionilor la handbal feminin. Prima victorie pentru „tigroaice”