Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, Cristi Chirica, şi-a anunţat retragerea - Antena Sport

Meciul cu Uruguay, de pe 22 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru jucătorul de linia a treia, Cristi Chirica (28 ani).

Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, care a adunat 44 de selecţii (10 eseuri marcate) în tricoul de Stejar, debutând pentru România în 2016, într-un meci test cu Canada, a anunţat că se va retrage de la echipa naţională, urmând să se concentreze mai mult pe familie şi meciurile echipei de club, CS Dinamo.

Cristi Chirica şi-a anunţat retragerea din activitate

„Nu cred că asta mi-ar defini cariera de jucător, este o onoare într-adevăr să fii căpitanul echipei naţionale, însă face parte din viaţa de sportiv. Atât timp cât am fost căpitan am luat deciziile împreună cu echipa pentru că toţi muncim şi ne dorim ca echipa să câştige, dar şi cu staff-ul care ne dă un plan de joc pe care trebuie să îl respectăm”, a afirmat Cristi Chirica într-un interviu pentru rugbyromania.ro.

Jucătorul a recunoscut că decizia retragerii a fost greu de luat.

„Într-adevăr este o decizie grea de luat însă vine după o perioadă lungă de accidentări, în care am stat mult să revin. Ceea ce îmi doresc este ca în perioada următoare să mă axez doar pe activitatea sportivă de la echipa de club şi la ce urmează după rugby. Întotdeauna voi fi conştient că este cea mai grea decizie pe care am luat-o, este o decizie care vine în viaţa fiecărui sportiv, voi privi cu încredere spre viitor şi le voi ţine pumnii viitorilor Stejari, îi voi susţine şi îi voi încuraja din tribune la fiecare meci”, a spus Chirica.