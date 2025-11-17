Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan

A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 17:04

Comentarii
A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan

Hakan Calhanoglu, în timpul unui meci / Profimedia

Mijlocaşul Hakan Calhanoglu nu va face parte din lotul Turciei pentru meciul cu Spania, de marţi, din preliminariile Cupei Mondiale, pentru că a revenit în Italia pentru a se alătura formaţiei antrenate de Cristi Chivu, Inter Milano, pentru a pregăti meciul împotriva rivalei AC Milan, poreclit drept Derby della Madonnina, conform Football Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cotidianul italian La Gazzetta delloc Sport scrie că mijlocaşul turc are o mică accidentare la mână, dar că aceasta nu reprezintă o cauză importantă de îngrijorare, existând deja discuţii între staff-ul medical al echipei italiene şi cel al naţionalei Turciei.

Calhanoglu revine mai devreme de la națională pentru Inter

Potrivit unui articol publicat luni de cotidianul italian, situaţia este “sub control”, iar Calhanoglu nu este sub semnul incertitudinii pentru meciul de duminică împotriva echipei AC Milan, de pe San Siro. Antrenorul român Cristian Chivu şi Inter Milano revin la treabă marţi la baza de la Appiano Gentile, iar mijlocaşul turc este aşteptat să se numere printre jucătorii care vor face pregătirea pentru meciul cu AC Milan, potrivit agerpres.ro.

Absenţa sa din lotul naţionalei Turciei nu este de asemenea o mare problemă, ţinând cont de faptul că naţionala Turciei are locul secund asigurat în grupa preliminară pentru turneul final al Cupei Mondiale, fiind calificată în play-off.

Similar cazului naţionalei Italiei înaintea meciului cu Norvegia, încă există şanse matematice ca Turcia să depăşească Spania în clasamentului grupei şi să treacă pe prima poziţie, dar pentru acest lucru trebuie ca naţionala turcă să învingă Spania cu un scor improbabil, având în vedere diferenţa de golaveraj dintre cele două.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Observator
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei
Fanatik.ro
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile pentru Primăria Capitalei
19:14
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro
18:30
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
18:21
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”
18:03
Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat”
17:56
VideoSuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!