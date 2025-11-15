CSM București, victorie clară în Liga Campionilor. Al doilea succes la rând pentru „tigroaice” - Antena Sport

Jucătoarele celor de la CSM București / SPORT PICTURES

CSM București a bifat sâmbătă al doilea succes la rând în Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României și-a surclasat adversara în etapa cu numărul 8 din grupe.

Rămase fără Adi Vasile pe bancă, „tigroaicele” s-au impus clar în fața celor de la Sola, formație care a înlocuit Ludwigsburg, club care a intrat în insolvență în această vară.

CSM București – Sola 34-31

CSM București a obținut o nouă victorie în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, reușind să se impună clar în fața celor de la Sola FK, scor 34-31.

Campioana României a legat al doilea succes consecutiv în cea mai tare competiție continentală inter-cluburi și a ajuns la cota 8 în actuala stagiune.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense şi 38-30 cu Sola HK.