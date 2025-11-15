Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CSM București, victorie clară în Liga Campionilor. Al doilea succes la rând pentru „tigroaice” - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | CSM București, victorie clară în Liga Campionilor. Al doilea succes la rând pentru „tigroaice”

CSM București, victorie clară în Liga Campionilor. Al doilea succes la rând pentru „tigroaice”

Daniel Işvanca Publicat: 15 noiembrie 2025, 18:30

Comentarii
CSM București, victorie clară în Liga Campionilor. Al doilea succes la rând pentru tigroaice”

Jucătoarele celor de la CSM București / SPORT PICTURES

CSM București a bifat sâmbătă al doilea succes la rând în Liga Campionilor la handbal feminin. Campioana României și-a surclasat adversara în etapa cu numărul 8 din grupe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rămase fără Adi Vasile pe bancă, „tigroaicele” s-au impus clar în fața celor de la Sola, formație care a înlocuit Ludwigsburg, club care a intrat în insolvență în această vară.

CSM București – Sola 34-31

CSM București a obținut o nouă victorie în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, reușind să se impună clar în fața celor de la Sola FK, scor 34-31.

Campioana României a legat al doilea succes consecutiv în cea mai tare competiție continentală inter-cluburi și a ajuns la cota 8 în actuala stagiune.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana, 30-36 cu Odense şi 38-30 cu Sola HK.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor

1. Brest Bretagne 14 puncte

2. Odense 11 puncte

3. Ferencvaros 8 puncte

Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot"Familia îndurerată a Sarei, acuzaţii grave la adresa medicilor: "Au vrut să muşamalizeze tot"
Reclamă

4. CSM București 8 puncte

5. Ikast 8 puncte

6. Podravka Vegeta 5 puncte

7. Ljubljana 4 puncte

8. Sola 0 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
Observator
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
Fanatik.ro
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial
21:45
LIVE TEXTBosnia – România 0-0. Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026
21:45
LIVE SCOREElveția – Suedia 0-0 și Grecia – Scoția 0-0. Spania a defilat cu Turcia
21:06
Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB
21:03
Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România
20:57
România nu mai are nicio șansă la calificarea directă la World Cup 2026. Austria, victorie cu Cipru
20:21
VideoTricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 3 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!