Octavian Bellu trage un semnal de alarmă după scandalul de hărțuire din gimnastică: "S-au depășit niște limite" - Antena Sport

Octavian Bellu a vorbit în cadrul unui eveniment în care a participat despre scandalul de hărțuire din gimnastica românească. Recent, Denisa Golgotă a venit cu dezvăluiri cutremurătoare potrivit cărora a fost amenințată în sală și a fost victima fenomenului de bullying, insinuând că este vorba despre Camelia și Sabrina Voinea.
Bellu a participat recent la un eveniment organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român cu ocazia zilei de naștere a fostei atlete Gabriela Szabo. Acolo, a fost întrebat printre altele dacă în vremea în care antrena el lotul național exista ideea de “bully” (n.r. agresor), iar răspunsul său a făcut referire la cum în anumite situații termenul nu e folosit potrivit definiției sale, ci divaghează.
Octavian Bellu cere o atenție mai mare în vederea folosirii termenului de “bullying”
Unul dintre cei mai mari antrenori din istoria gimnasticii consideră de asemenea că au fost situații în care au fost depășite anumite limite când a venit vorba de cum s-au raportat oamenii la fenomenul de hărțuire. Bellu a comentat asupra subiectului la nivel general și nu a intrat concret în problematica din gimnastica românească, unde este un scandal în plină desfășurare în urma acuzațiilor făcute de Denisa Golgotă. În final, fostul antrenor ajuns la 74 de ani a declarat că problema hărțuirii trebuie tratată cu “înțelepciune și cumpătare”.
“Mie mi se pare că acest bullying, dacă există, trebuie atenuat și ca formă și ca prezentare. Din punctul meu de vedere, de multe ori s-au depășit niște limite.
Au fost lucruri care au fost incluse în categoria de bullying care nu își aveau locul acolo și care au creat stări de confuzie, stări pe care nimeni nu le putea rezolva, pentru că practic bullying-ul ăsta este o relație între două persoane, sau o relație între o persoană și un grup.
E greu, din punct de vedere psihologic, să rezolvi o astfel de relație, pentru că relațiile sunt și ele și în funcție de interese, și în funcție de starea de spirit, și în funcție de atmosferă, de conjunctură. Deci chiar să incluzi totul în bullying, mie mi se pare că sunt zone, chiar și învățământ, zone d-astea în care s-a trecut dincolo de interpretarea ad litteram (n.r. cuvânt cu cuvânt) a acestui termen.
Eu nu știu dacă pe vremea mea a fost sau nu bullying, dar trebuie gestionată și această problemă cu înțelepciune și cumpătare, pentru că altfel poți să cazi într-o latură în care să facă mai mult rău interpretarea pe care o dai tu decât să rezolve probleme“, a spus legendarul antrenor.
