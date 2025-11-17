Surpriză uriaşă! Selecţionerul celebru a părăsit naţionala înainte de meciul decisiv pentru World Cup 2026 - Antena Sport

Celebrul selecţioner al statului Curacao, Dick Advocaat (78 de ani), a plecat de la naţionala micuţului stat înaintea meciului decisiv, cu Jamaica, pentru calificarea la World Cup 2026.
Dick Advocaat a invocat probleme familiale, iar Curacao ia în calcul despărţirea de selecţionerul cu un CV impresionant.
Dick Advocaat a plecat de la naţionala statului Curacao
“Avem în vedere diverși candidați pentru postul de antrenor principal al echipei noastre naționale, inclusiv din Rusia. În prezent, echipa este condusă de un secund, dar vom vedea cum vor evolua lucrurile. El va antrena echipa pentru meciul final, dar căutarea unui nou antrenor este în curs de desfășurare”, a declarat David Heykoop, membru al Comitetului Executiv al Federaţiei de Fotbal din Curacao.
Curacao ocupă primul loc în grupa B, zona America Centrală și de Nord, cu 11 puncte, cu unul mai mult decât Jamaica, pe care urmează să o întâlnească miercuri, în deplasare. Primul loc în grupă îşi asigură prezenţa la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena, în timp ce locul 2 merge la baraj.
În urma plecării lui Advocaat, partida decisivă cu Jamaica va fi pregătită de staff-ul selecţionerului olandez.
Dick Advocaat a avut trei mandate ca selecţioner al Olandei, în perioada 1992-1994, 2002-2004 şi 2017. A cucerit 15 trofee ca antrenor, inclusiv Cupa UEFA şi Supercupa Europei cu Zenit Sankt Petersburg.
În afară de Olanda şi Curacao, a fost selecţioner al Emiratelor Arabe Unite, Coreea de Sud, Belgia, Rusia, Serbia şi Iraq. Ca antrenor de club le-a pregătit, printre altele, pe PSV, Rangers, Zenit Sankt Petersburg, Fenerbahce sau Feyenoord. A luat titlul în Olanda cu PSV, cucerind, totodată, Cupa Olandei şi 3 Supercupe ale Olandei, două titluri şi două Cupe ale Scoţiei cu Rangers şi titlul în Rusia, alături de Cupa UEFA şi Supercupa Europei, cu Zenit Sankt Petersburg.
Curacao ar intra în istorie dacă va reuşi să se califice la Campionatul Mondial. Ar deveni cea mai mică ţară care a mers vreodată la un Campionat Mondial de Fotbal.
