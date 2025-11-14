Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al "Dulăilor" în Liga Campionilor - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui meci / Sport Pictures

Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut şi joi, în deplasare, în grupa A din Liga Campionilor, scor 35-28 (20-13), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VII-a. Este al şaptelea eşec consecutiv, iar Dinamo este pe ultimul loc, cu 0 puncte.

Principalii marcatori ai partidei au fost Leopold 9 goluri, Tournat 6, Minne 5, pentru gazde, respectiv Buzle 5, Lumbroso 4, Pascual 3, Pelayo 3, pentru Dinamo.

Nantes – Dinamo 35 – 28

În celelalte partide din etapa a VII-a s-au înregistrat rezultatele: Kolstad Handball – Veszprem HC 29-43, Industria Kielce – Aalborg Handball 32-32. Se mai joacă Sporting Lisabona – Fuchse Berlin.

Campioana României a înregistrat doar eşecuri şi în etapele anterioare: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 cu Aalborg Handball şi 24-28 cu Industria Kielce.

În runda a opta, Dinamo va juca returul cu HBC Nantes, în 20 noiembrie, pe teren propriu.