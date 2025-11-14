Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al "Dulăilor" în Liga Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al "Dulăilor" în Liga Campionilor

Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al "Dulăilor" în Liga Campionilor

Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al “Dulăilor” în Liga Campionilor

Publicat: 14 noiembrie 2025, 0:39

Dinamo, învinsă de Nantes. Al şaptelea eşec la rând al Dulăilor în Liga Campionilor

Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui meci / Sport Pictures

Campioana Dinamo Bucureşti a pierdut şi joi, în deplasare, în grupa A din Liga Campionilor, scor 35-28 (20-13), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VII-a. Este al şaptelea eşec consecutiv, iar Dinamo este pe ultimul loc, cu 0 puncte.

Principalii marcatori ai partidei au fost Leopold 9 goluri, Tournat 6, Minne 5, pentru gazde, respectiv Buzle 5, Lumbroso 4, Pascual 3, Pelayo 3, pentru Dinamo.

Nantes – Dinamo 35 – 28

În celelalte partide din etapa a VII-a s-au înregistrat rezultatele: Kolstad Handball – Veszprem HC 29-43, Industria Kielce – Aalborg Handball 32-32. Se mai joacă Sporting Lisabona – Fuchse Berlin.

Campioana României a înregistrat doar eşecuri şi în etapele anterioare: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 cu Aalborg Handball şi 24-28 cu Industria Kielce.

În runda a opta, Dinamo va juca returul cu HBC Nantes, în 20 noiembrie, pe teren propriu.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

