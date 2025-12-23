Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta” - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta”

Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta”

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 20:04

Comentarii
Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: În fiecare zi muncim pentru asta”

Vlad și Amalia Covaliu, premiați de Federația Română de Scrimă

Vlad Covaliu, desemnat cel mai bun sportiv al Federaţiei Române de Scrimă în 2025, are ca obiective de viitor câştigarea a cât mai multor medalii pentru România şi calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Federaţia Română de Scrimă şi-a desemnat marţi laureaţii pentru anul 2025. Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună junioară, în timp ce fratele său este cel mai bun scrimer la masculin. 

Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România 

„La anul mi-aş dori foarte mult o medalie la individual, ori la Campionatul European, ori la Campionatul Mondial. Făcând parte din echipa de seniori, în acest moment dacă ar fi să tragem linie, suntem pe locul cinci în clasamentul mondial, loc de calificare pentru JO, ceea ce ne dă speranţe, mai ales după medalia de bronz de la Tbilisi, de la Campionatul Mondial. O să sacrificăm totul pentru a face posibil să aducem din nou România la Jocurile Olimpice. Obiectivele mele sunt să aducem cât mai multe medalii, pentru România, atât la individual, cât şi cu echipa şi bineînţeles calificarea la JO la Los Angeles’‘, a declarat Vlad Covaliu, marţi, la Gala Laureaţilor 2025, organizată de Federaţia Română de Scrimă. 

Amalia Covaliu, cea mai bună scrimeră la juniori, îşi doreşte să continue seria de rezultate foarte bune şi la juniori şi la seniori: ”Pentru mine a fost cel mai bun sezon de când fac eu scrimă. Îmi doresc să mă menţin unde sunt acum şi în clasamentul individual şi cu echipa.  

Vreau să obţin aceleaşi medalii şi la juniori şi la seniori. Cea mai dragă medalie îmi este cea de la Mondialul de cadeţi, pentru că a fost prima mea medalia la un campionat mondial şi pot să spun că am muncit extraordinar de mult şi mi-am dorit şi mai mult ca să ajung acolo pe podium. Îmi doream în principiu o medalie, dar pot să spun că am muncit pentru titlul mondial şi am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a ajunge acolo.  

Reclamă
Reclamă

De anul acesta am terminat cadeţii, sunt junioară, dar fac parte şi din echipa de senioare şi merg la Cupe Mondiale de seniori, cât şi de juniori. La anul îmi doresc foarte mult o medalie la individual, la Campionatul Mondial de juniori, dar şi cu echipa, dar sper şi la o medalie la seniori. Categoric, calificarea la JO este bătălia cea mare, în fiecare zi muncim pentru a ne atinge acest obiectiv şi Doamne-ajută să se împlinească”. 

Mihai Covaliu, tatăl celor doi fraţi laureaţi, spera ca atât Vlad cât şi Amalia să-i calce pe urme: ”Nu pot decât să fiu fericit, să fiu bucuros, pentru că ei au intrat pe o traiectorie foarte bună. Nu avem decât să fim bucuroşi, să-i susţinem, ceea ce trebuie să facă fiecare părinte pentru copiii săi”. 

Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCRAnalist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Observator
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
19:51
Alexandru Chipciu, anunț despre retragere. Ce planuri are fundașul ajuns la 36 de ani
19:22
OFICIAL | Endrick a plecat de la Real Madrid. La ce echipă a fost cedat de „galactici”
19:12
Cantonament în Turcia pentru Rapid. Ce amicale vor disputa giuleștenii lui Costel Gâlcă
18:57
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
18:34
„Va fi mai bun decât Drăgușin”. Cine e noul puști-minune din fotbalul românesc: „E senzațional”
18:23
Probleme pentru Cristi Chivu înaintea meciului cu Atalanta. Un jucător al lui Inter s-a „rupt” la antrenament
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 3 Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 6 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el