Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România: „În fiecare zi muncim pentru asta” - Antena Sport

Vlad Covaliu, desemnat cel mai bun sportiv al Federaţiei Române de Scrimă în 2025, are ca obiective de viitor câştigarea a cât mai multor medalii pentru România şi calificarea cu echipa la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

Federaţia Română de Scrimă şi-a desemnat marţi laureaţii pentru anul 2025. Amalia Covaliu a fost desemnată cea mai bună junioară, în timp ce fratele său este cel mai bun scrimer la masculin.

Cei doi copii ai lui Mihai Covaliu vor să scrie istorie pentru România

„La anul mi-aş dori foarte mult o medalie la individual, ori la Campionatul European, ori la Campionatul Mondial. Făcând parte din echipa de seniori, în acest moment dacă ar fi să tragem linie, suntem pe locul cinci în clasamentul mondial, loc de calificare pentru JO, ceea ce ne dă speranţe, mai ales după medalia de bronz de la Tbilisi, de la Campionatul Mondial. O să sacrificăm totul pentru a face posibil să aducem din nou România la Jocurile Olimpice. Obiectivele mele sunt să aducem cât mai multe medalii, pentru România, atât la individual, cât şi cu echipa şi bineînţeles calificarea la JO la Los Angeles’‘, a declarat Vlad Covaliu, marţi, la Gala Laureaţilor 2025, organizată de Federaţia Română de Scrimă.

Amalia Covaliu, cea mai bună scrimeră la juniori, îşi doreşte să continue seria de rezultate foarte bune şi la juniori şi la seniori: ”Pentru mine a fost cel mai bun sezon de când fac eu scrimă. Îmi doresc să mă menţin unde sunt acum şi în clasamentul individual şi cu echipa.

Vreau să obţin aceleaşi medalii şi la juniori şi la seniori. Cea mai dragă medalie îmi este cea de la Mondialul de cadeţi, pentru că a fost prima mea medalia la un campionat mondial şi pot să spun că am muncit extraordinar de mult şi mi-am dorit şi mai mult ca să ajung acolo pe podium. Îmi doream în principiu o medalie, dar pot să spun că am muncit pentru titlul mondial şi am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a ajunge acolo.