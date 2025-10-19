România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Home | Alte sporturi | Handbal | România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026

România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026

Publicat: 19 octombrie 2025, 21:42

România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026

Facebook Federaţia Română de Handbal

Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE 2026, celelalte disputând preliminarii.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 8 goluri, Ostase 6, Mihai 3, Seraficeanu 3, Gogîrlă 3, Stoica 3, pentru România, respectiv Cygan 6, Olek 5, Kobylinska 5, pentru Polonia.

România – Polonia 34 – 29

În cealaltă partidă din etapa a II-a, Slovacia – Norvegia, scor 19-31.

La debutul în grupa 1, tricolorele au fost învinse de campioana europeană şi olimpică Norvegia, în deplasare, scor 29-27.

Competiţia va continua în 2026, iar România va juca în deplasare cu Slovacia, în 4-5 martie.

În grupa 2 au fost repartizate Danemarca, Ungaria, Cehia şi Turcia. Tricolorele sunt calificate direct la turneul final al CE2026, în calitate de naţiune gazdă, la fel ca Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, şi nu va juca preliminarii, doar meciuri în grupa 1 a EHF Euro Cup.

EHF Euro Cup este o competiţie neoficială, dar binevenită pentru tricolore, în condiţiile în care pregătesc participarea la Campionatul Mondial, între 27 noiembrie – 14 decembrie, în Germania şi Olanda. România va juca în grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi Danemarca (1 Decembrie).

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui ”Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie).

