Destin cumplit! A murit la doar 19 ani! Decesul care a șocat o lume întreagă - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 30 octombrie 2025, 21:37

Tommie Jakes / Getty Images

Lumea echitației din Marea Britanie este în doliu, după ce tânărul Tommie Jakes s-a stins din viață joi, 30 octombrie 2025, la vârsta de doar 19 ani. Presa din Anglia scrie că ar fi vorba de un deces subit, el fiind găsit fără suflare în propria locuință.

Acesta era considerat un real talent în lumea echitației și urma să concureze la Chelmsford, înainte să fie găsit mort în casa familiei sale, lângă Newmarket (n.r. – oraș în comitatul Suffolk, regiunea East, Anglia).

Tommie Jakes a murit la 19 ani

Lumea echitației din Marea Britaniei a pierdut joi un jocheu de mare perspectivă. Tommie Jakes s-a stins din viață la doar 19 ani, decesul său fiind catalogat drept subit de presa britanică.

Tragedia s-a produs la doar câteva ore după ultima sa cursă.  La următoarea cursă din Southwell se va ține un moment de reculegere în memoria lui Tommie Jakes. În plus, fiecare jocheu îl va omagia purtând pe braț o banderolă neagră.

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția jocheului ucenic Tommie Jakes, în vârstă de 19 ani, care a murit sub, acasă, în dimineața aceasta, lângă Newmarket.

Tommie a fost un fiu și un frate mult iubit și un membru popular al echipei de curse a lui George Boughey. Părinții săi, Jeremy și Tonie, cer ca intimitatea lor să fie respectată în aceste momente groaznice”, se anunță într-un comunicat comun emis de IJF/PJA.

