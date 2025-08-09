Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit! - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit!

Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit!

Publicat: 9 august 2025, 12:08

Comentarii
Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit!

Marco Leu, după accidentul în care copilotul lui a fost rănit / Sursa foto: news.ro

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă după accidentul în care a fost implicat Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, la raliul organizat în memoria tatălui său. Copilotul lui Marco Leu a fost rănit în accident.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara.

Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii de concurs în momentul accidentului, nu a fost rănit însă autoturismul său a suferit avarii destul de grave. De asemenea, copilotul a fost rănit.

Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, iar ediţia din acest an, Trofeul Profi Timişoara, îi este dedicată fondatorului său.

Reclamă
Reclamă

Competiţia aduce împreună 26 de piloţi de top din întreaga ţară, care concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piaţa Iancu Huniade şi parcul service amplasat în parcarea Modex din centrul Timişoarei, relatează news.ro.

Sâmbătă, 9 august, ziua a început cu antrenamente şi recunoaşteri, iar de la ora 14:00, sunt programate manşele oficiale de concurs, care vor stabili câştigătorii. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Evenimentul urma să fie deschis de Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, care ar fi trebuit să piloteze spectaculosul Audi R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă

Pe lista de start se află piloţi din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift şi circuit. Printre cei mai titraţi se numără Vali Porcişteanu, campion naţional absolut de raliuri, alături de alte nume consacrate şi tineri talentaţi.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări. Se află în apropierea mai multor orașe și obiective turistice spectaculoase
Fanatik.ro
Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări. Se află în apropierea mai multor orașe și obiective turistice spectaculoase
12:00
Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:15, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii!
11:45
Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!
11:43
Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
11:16
FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul
10:54
Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot!
10:53
Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat