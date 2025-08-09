Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit! - Antena Sport

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă după accidentul în care a fost implicat Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, la raliul organizat în memoria tatălui său. Copilotul lui Marco Leu a fost rănit în accident.

“În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, a transmis IPJ Timiş.

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara.

Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii de concurs în momentul accidentului, nu a fost rănit însă autoturismul său a suferit avarii destul de grave. De asemenea, copilotul a fost rănit.

Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, iar ediţia din acest an, Trofeul Profi Timişoara, îi este dedicată fondatorului său.