Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger - Antena Sport

Echipa masculină de sabie a României, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger.
România s-a calificat în finala concursului, după ce a trecut în semifinale de Japonia, scor 45-40.
Adversara României din finală va fi Franţa.
