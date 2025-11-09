Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger - Antena Sport

Închide meniul
Echipa masculină de sabie a României va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger

Publicat: 9 noiembrie 2025, 17:12

Vlad Covaliu / Facebook FR Scrimă

Echipa masculină de sabie a României, formată din George Dragomir, Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi, va lupta pentru aur la Cupa Mondială de la Alger.

România s-a calificat în finala concursului, după ce a trecut în semifinale de Japonia, scor 45-40.

Adversara României din finală va fi Franţa.

