A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară - Antena Sport

Chiar dacă în prezent echipa este pe primul loc, Real Madrid este ca un butoi cu pulbere. Venirea lui Xabi Alonso a dus la apariția de nemulțumiri în rândul jucătorilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, unul dintre aceștia a luat decizia de a vorbi direct cu președintele Florentino Perez, căruia i-a cerut să plece la finalul acestui sezon.

Rodrygo a cerut să plece de la Real Madrid

Deși are o cotă de piață de 80 de milioane de euro, brazilianul Rodrygo face mai mult banca de când a fost instalat Xabi Alonso, iar situația îl nemulțumește teribil pe fotbalist.

Potrivit celor de la elnacional.cat, acesta a avut o discuție cu președintele Florentino Perez și i-a cerut acestuia să fie lăsat să plece la finalul sezonului.

„Nu vrea să continue sub comanda lui Alonso. Nu e vorba doar despre cât joacă, ci și despre faptul că nu-l înțelege pe antrenor”, menționează sursa citată.