Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară

A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 18:00

Comentarii
A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară

Rodrygo și Vinicius Jr / Getty Images

Chiar dacă în prezent echipa este pe primul loc, Real Madrid este ca un butoi cu pulbere. Venirea lui Xabi Alonso a dus la apariția de nemulțumiri în rândul jucătorilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, unul dintre aceștia a luat decizia de a vorbi direct cu președintele Florentino Perez, căruia i-a cerut să plece la finalul acestui sezon.

Rodrygo a cerut să plece de la Real Madrid

Deși are o cotă de piață de 80 de milioane de euro, brazilianul Rodrygo face mai mult banca de când a fost instalat Xabi Alonso, iar situația îl nemulțumește teribil pe fotbalist.

Potrivit celor de la elnacional.cat, acesta a avut o discuție cu președintele Florentino Perez și i-a cerut acestuia să fie lăsat să plece la finalul sezonului.

„Nu vrea să continue sub comanda lui Alonso. Nu e vorba doar despre cât joacă, ci și despre faptul că nu-l înțelege pe antrenor”, menționează sursa citată.

Reclamă
Reclamă
  • 12 meciuri a jucat Rodrygo în acest sezon pentru Real Madrid
  • 3 meciuri a bifat din postura de titular
  • 30 iunie 2028 este data la care expiră contractul său cu „los blancos”

Rodrygo, dorit de echipe din Premier League

Cu cifre excelente la Real Madrid sub comanda lui Carlo Ancelotti, Rodrygo a fost aproape și în vară de o despărțire de gruparea din campionatul Spaniei.

Manchester City, Arsenal și Liverpool au fost cluburile interesate de serviciile brazilianului în vârstă de 24 de ani, iar suma solicită de conducerea „los blancos” a fost de minim 100 de milioane de euro.

 

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
20:02
Foto“Tricolorii”, reunire în pas cu moda! Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la Mogoşoaia
19:55
Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează”
19:54
LIVE VIDEOChicago Blackhawks – Detroit Red Wings se joacă ACUM. Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1
19:51
Nota primită de Dennis Man, după ce a pasat decisiv în AZ Alkmaar – PSV
19:41
EXCLUSIVDeian Sorescu, impresionat de reuşita lui Ianis Hagi: “Un gol senzaţional”
19:37
LIVE SCOREMan, titular într-un meci cu cinci goluri. În Spania, Andrei Raţiu a făcut egal cu Real Madrid! Chivu are derby
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România