A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară - Antena Sport

Chiar dacă în prezent echipa este pe primul loc, Real Madrid este ca un butoi cu pulbere. Venirea lui Xabi Alonso a dus la apariția de nemulțumiri în rândul jucătorilor.
Mai mult decât atât, unul dintre aceștia a luat decizia de a vorbi direct cu președintele Florentino Perez, căruia i-a cerut să plece la finalul acestui sezon.
Rodrygo a cerut să plece de la Real Madrid
Deși are o cotă de piață de 80 de milioane de euro, brazilianul Rodrygo face mai mult banca de când a fost instalat Xabi Alonso, iar situația îl nemulțumește teribil pe fotbalist.
Potrivit celor de la elnacional.cat, acesta a avut o discuție cu președintele Florentino Perez și i-a cerut acestuia să fie lăsat să plece la finalul sezonului.
„Nu vrea să continue sub comanda lui Alonso. Nu e vorba doar despre cât joacă, ci și despre faptul că nu-l înțelege pe antrenor”, menționează sursa citată.
- 12 meciuri a jucat Rodrygo în acest sezon pentru Real Madrid
- 3 meciuri a bifat din postura de titular
- 30 iunie 2028 este data la care expiră contractul său cu „los blancos”
Rodrygo, dorit de echipe din Premier League
Cu cifre excelente la Real Madrid sub comanda lui Carlo Ancelotti, Rodrygo a fost aproape și în vară de o despărțire de gruparea din campionatul Spaniei.
Manchester City, Arsenal și Liverpool au fost cluburile interesate de serviciile brazilianului în vârstă de 24 de ani, iar suma solicită de conducerea „los blancos” a fost de minim 100 de milioane de euro.
