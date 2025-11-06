Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo

Publicat: 6 noiembrie 2025, 10:43

Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo

Ana Bărbosu, înaintea unui exerciţiu - Profimedia Images

Ana Bărbosu (19 ani) a negociat cu Steaua, dar a semnat cu Dinamo. Gimnasta este al doilea sportiv de mare performanţă pe care clubul Armatei îl pierde, după David Popovici, ajuns şi el tot la rivală.

Ana e plecată la studii în Statele Unite, acolo unde a primit o bursă de la celebra Universitate Stanford. Medaliata cu bronz de la Jocurile Olimpice 2024 a avut însă grijă să îi lase o procură fratelui ei, pentru a negocia un contract cu Steaua.

Ana Bărbosu va semna cu Dinamo

Golazo.ro anunţă că Steaua i-a oferit un salariu lunar de 5.000 de euro, unul pe care Ana Bărbosu nu l-a acceptat. Ana a aşteptat o nouă propunere de la club, care însă nu a mai venit. Ea s-a înţeles apoi cu Dinamo, un lucru confirmat şi de Ionuţ Popa, conducătorul din Ştefan cel Mare.

“Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a spus Popa, pentru sursa citată anterior.

Vicepreşedinte la Dinamo, Georgeta Andrunache a confirmat înţelegerea cu Bărbosu, urmând ca actele să fie semnate curând.

“Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma ca și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct”, a spus Andrunache.

Ana Bărbosu a fost nevoită să ia o decizie rapidă în legătură cu noul club, ţinând cont că Federaţia impune ca fiecare gimnast să fie legitimat la un club pentru a putea reprezenta România la competiţiile internaţionale.

Pe lângă medalia de bronz de la Jocurile Olimpice, Ana Bărbosu şi-a mai trecut în palmares 4 medalii la Europenele de la Leipzig, aur la sol, argint la bârnă şi bronz la individual compus şi paralele.

