Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 9-1. Nathan MacKinnon, două goluri şi două assist-uri - Antena Sport

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, meciul dintre favorita din acest sezon la titlu şi finalista ultimelor două ediţii, sau bătălia superstarurilor MacKinnon şi McDavid, s-a terminat cu un usturător 9-1 pentru oaspeţi
Nathan MacKinnon a fost eroul oaspeţilor după ce a ajuns la opt meciuri în care a punctat. Canadianul a ajuns la 14 puncte în perioada menţionată mai sus, fiind liderul la puncte în NHL (24, 12 goluri şi 12 pase decisive).
Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1
Parker Kelly, Cale Makar şi Jack Drury au marcat şi ei câte două goluri, iar Avananche e pe primul loc în NHL, cu 23 de puncte. “Normal că a fost un meci bun”, a spus MacKinnon.
De partea cealaltă parte, Stuart Skinner a avut 9 parade la cele 13 şuturi, fiind înlocuit apoi de Calvin Pickard, care a apărat 16 din cele 21 de şuturi.
