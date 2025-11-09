Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 9-1. Nathan MacKinnon, două goluri şi două assist-uri - Antena Sport

Home | NHL | Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1. Nathan MacKinnon, două goluri şi două assist-uri
VIDEO

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1. Nathan MacKinnon, două goluri şi două assist-uri

Publicat: 9 noiembrie 2025, 13:32

Comentarii
Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1. Nathan MacKinnon, două goluri şi două assist-uri

Nathan MacKinnon, în timpul unui meci - Getty Images

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers, meciul dintre favorita din acest sezon la titlu şi finalista ultimelor două ediţii, sau bătălia superstarurilor MacKinnon şi McDavid, s-a terminat cu un usturător 9-1 pentru oaspeţi

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nathan MacKinnon a fost eroul oaspeţilor după ce a ajuns la opt meciuri în care a punctat. Canadianul a ajuns la 14 puncte în perioada menţionată mai sus, fiind liderul la puncte în NHL (24, 12 goluri şi 12 pase decisive).

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1

Parker Kelly, Cale Makar şi Jack Drury au marcat şi ei câte două goluri, iar Avananche e pe primul loc în NHL, cu 23 de puncte. “Normal că a fost un meci bun”, a spus MacKinnon.

De partea cealaltă parte, Stuart Skinner a avut 9 parade la cele 13 şuturi, fiind înlocuit apoi de Calvin Pickard, care a apărat 16 din cele 21 de şuturi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele de „arbitraj ca pe vremea Miliției”: „Fudulia e contagioasă în zona aia”
Fanatik.ro
Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele de „arbitraj ca pe vremea Miliției”: „Fudulia e contagioasă în zona aia”
15:54
Ilie Năstase, față în față cu Alcaraz la Turneul Campionilor. Ce i-a transmis ibericului
15:30
Cristi Chivu are derby azi în Inter – Lazio (LIVE SCORE). Andrei Rațiu, Dennis Man și Răzvan Marin joacă și ei
15:21
LIVE SCOREUnirea Slobozia – CFR Cluj 0-1. Ardelenii deschid scorul după o fază controversată
15:15
Imaginea zilei în Liga 1! “Galeria” CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia
14:57
Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri. Lovitură după lovitură dată de FIFA
14:55
Rui Costa a rămas preşedintele Benficăi
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România