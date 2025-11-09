Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei! - Antena Sport

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), care s-a clasat pe locul 16 în calificările de sâmbătă, va porni duminică de la standuri, în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, după ce a efectuat modificări la monopostul său. Cursa Marelui Premiu al Braziliei e în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 18:45.

Foarte nemulţumit de maşina sa, în special de lipsa de aderenţă de sâmbătă, cvadruplul campion mondial, care nu este încă eliminat din cursa pentru titlu, a decis să schimbe numeroase piese pentru a-şi maximiza şansele de a realiza o revenire spectaculoasă în clasament.

Max Verstappen va pleca de la standuri în cursa Marelui Premiu al Braziliei

Verstappen va dispune în special de un motor complet nou, întrucât întregul pachet a fost schimbat, inclusiv unitatea de putere, bateria şi turbocompresorul.

Olandezul are mai puţin cu 39 de puncte faţă de britanicul Lando Norris (McLaren), care va porni din pole position, şi va trebui să aibă parte de un miracol dacă vrea să păstreze şansa de a câştiga al cincilea titlu consecutiv.

Anul trecut, pe ploaie torenţială, „Mad Max” a câştigat la Sao Paulo după ce a pornit din poziţia a 17-a şi a pus capăt speranţelor la titlu ale lui Norris, care plecase totuşi din pole position.