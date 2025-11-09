Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei! - Antena Sport

Home | Formula 1 | Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei!

Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei!

Publicat: 9 noiembrie 2025, 17:24

Comentarii
Decizia radicală luată de Max Verstappen înainte de cursa Marelui Premiu al Braziliei!

Max Verstappen / Profimedia Images

Olandezul Max Verstappen (Red Bull), care s-a clasat pe locul 16 în calificările de sâmbătă, va porni duminică de la standuri, în Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei, după ce a efectuat modificări la monopostul său. Cursa Marelui Premiu al Braziliei e în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 18:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Foarte nemulţumit de maşina sa, în special de lipsa de aderenţă de sâmbătă, cvadruplul campion mondial, care nu este încă eliminat din cursa pentru titlu, a decis să schimbe numeroase piese pentru a-şi maximiza şansele de a realiza o revenire spectaculoasă în clasament.

Max Verstappen va pleca de la standuri în cursa Marelui Premiu al Braziliei

Verstappen va dispune în special de un motor complet nou, întrucât întregul pachet a fost schimbat, inclusiv unitatea de putere, bateria şi turbocompresorul.

Olandezul are mai puţin cu 39 de puncte faţă de britanicul Lando Norris (McLaren), care va porni din pole position, şi va trebui să aibă parte de un miracol dacă vrea să păstreze şansa de a câştiga al cincilea titlu consecutiv.

Anul trecut, pe ploaie torenţială, „Mad Max” a câştigat la Sao Paulo după ce a pornit din poziţia a 17-a şi a pus capăt speranţelor la titlu ale lui Norris, care plecase totuşi din pole position.

Reclamă
Reclamă

Dar duminică, de la ora 19.00, nu se aşteaptă ploaie pe circuitul de la Interlagos, ceea ce va complica mult sarcina lui Verstappen.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
19:29
Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Echipa lui Adrian Mihalcea detonează bomba în Bănie
19:24
Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul cu Real Madrid. Vinicius a avut viaţă grea cu el
18:44
LIVE VIDEOCursa Marelui Premiu al Braziliei e ACUM pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Lando Norris e lider
18:43
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Târnovanu nu este în lot! Echipele de start
18:30
Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32. A treia victorie consecutivă în Liga Campionilor pentru românce
18:23
Genoa – Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România