Iulia Curea, după victoria uriaşă la debutul pe banca CSM-ului: "Se construieşte încrederea treptat, treptat" - Antena Sport

CSM Bucureşti a învins-o pe Sola, cu 38-30, în Liga Campionilor, la meciul de debut al Iuliei Curea pe banca “Tigroaicelor”, după despărţirea de Adi Vasile.

Iulia Curea s-a bucurat de a treia victorie a sezonului în Liga Campionilor şi a dezvăluit că va termina Master Coach la vară. Abia atunci va deveni antrenor cu acte în regulă.

Iulia Curea, reacţie după debutul la CSM Bucureşti

“A fost un meci greu, un meci important, de la care aveam nevoie de puncte. Întotdeauna victoriile aduc un zâmbet pe buze. Emoţiile sunt constructive în general. Eu ca jucătoare şi ca antrenoare performez la cel mai înalt nivel, aşa că emoţiile sunt doar constructive.

Se construieşte încrederea treptat, treptat. Am făcut un meci bun, am marcat 38 de goluri, şi când dai multe e normal să şi primeşti multe. Avem de corectat câteva lucruri în apărare, în ceea ce priveşte replierea. Fetele au fost delicate şi au făcut treaba foarte bine”, a spus Iulia Curea, la revenirea în România.

Sola – CSM Bucureşti 30-38

CSM Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, ultima clasată din grupa B a Ligii Campionilor, Sola HK, scor 38-30 (17-14), în etapa a VII-a. Echipa a fost condusă de Iulia Curea, numită antrenor principal interimar după demiterea lui Adrian Vasile.