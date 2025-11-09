Iulia Curea, după victoria uriaşă la debutul pe banca CSM-ului: "Se construieşte încrederea treptat, treptat" - Antena Sport

Închide meniul
Iulia Curea, după victoria uriaşă la debutul pe banca CSM-ului: “Se construieşte încrederea treptat, treptat”

Publicat: 9 noiembrie 2025, 13:46

CSM Bucureşti a învins-o pe Sola, cu 38-30, în Liga Campionilor, la meciul de debut al Iuliei Curea pe banca “Tigroaicelor”, după despărţirea de Adi Vasile.

Iulia Curea s-a bucurat de a treia victorie a sezonului în Liga Campionilor şi a dezvăluit că va termina Master Coach la vară. Abia atunci va deveni antrenor cu acte în regulă.

Iulia Curea, reacţie după debutul la CSM Bucureşti

“A fost un meci greu, un meci important, de la care aveam nevoie de puncte. Întotdeauna victoriile aduc un zâmbet pe buze. Emoţiile sunt constructive în general. Eu ca jucătoare şi ca antrenoare performez la cel mai înalt nivel, aşa că emoţiile sunt doar constructive.

Se construieşte încrederea treptat, treptat. Am făcut un meci bun, am marcat 38 de goluri, şi când dai multe e normal să şi primeşti multe. Avem de corectat câteva lucruri în apărare, în ceea ce priveşte replierea. Fetele au fost delicate şi au făcut treaba foarte bine”, a spus Iulia Curea, la revenirea în România.

Sola – CSM Bucureşti 30-38

CSM Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, ultima clasată din grupa B a Ligii Campionilor, Sola HK, scor 38-30 (17-14), în etapa a VII-a. Echipa a fost condusă de Iulia Curea, numită antrenor principal interimar după demiterea lui Adrian Vasile.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Henriksen 5 goluri, Knutsen 5, pentru formaţia norvegiană, respectiv Omoregie 6, pentru CSM Bucureşti.

Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Krim Ljubljana – Odense 30-38, celelalte dispute fiind programate între Brest Bretagne Handball – FTC Budapesta şi Ikast Handball – HC Podravka.

După şapte, CSM Bucureşti urcă temporar pe locul 4, cu 6 puncte.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana şi 30-36 cu Odense.

CSM Bucureşti va juca meciul următor pe teren propriu, returul cu Sola HK, în 15 noiembrie, ultima partidă din acest an. Liga Campionilor se întrerupe până în 10 ianuarie, pentru disputarea Campionatului Mondial.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

