Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: „Doar în ligile inferioare” - Antena Sport

Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: „Doar în ligile inferioare”

Daniel Işvanca Publicat: 9 noiembrie 2025, 17:44

Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: Doar în ligile inferioare”

Jean Vlădoiu / Captură Digi Sport

Unirea Slobozia a suferit duminică a cincea înfrângere consecutivă în prima ligă, fiind învinsă la Clinceni de către CFR Cluj, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andrei Cordea, însă reușita acestuia a fost una controversată.

Jean Vlădoiu a vorbit la finalul disputei despre evoluția echipei sale, dar i-a criticat dur și pe „elevii” lui Daniel Pancu pentru felul în care au decis să protejeze rezultatul.

Jean Vlădoiu, nemulțumit după Slobozia – CFR Cluj 0-1: „Sunt lucruri pe care nu le vezi în fotbalul modern”

CFR Cluj a obținut un succes la limită contra Unirii Slobozia, iar formația antrenată de Daniel Pancu a apelat la toate mijloacele pentru a proteja rezultatul de pe tabelă.

Jean Vlădoiu, antrenorul în acte al ialomițenilor, a fost dezamăgit de modul în care cei de la CFR au tras de timp și i-a criticat pe ardeleni la finalul acestei dispute.

„Am pierdut un meci, dar băieții s-au ridicat la nivelul CFR-ului, chiar dacă ei trec printr-o perioadă dificilă. Când vezi o echipă ca CFR că trage de timp cu Unirea Slobozia, te bucuri așa în sufletul tău. În rest, nu am ce să le reproșez băieților. Dacă am fi avut mai multă luciditate, cu siguranță am fi marcat. 

Cred că se vede pe fața mea că avem aceleași sentimente. CFR nu ne-a pus mari probleme, dar ne-au bătut. E clar că e o greșeală de marcaj, de plasament și ne costă pe toți”.

Jean Vlădoiu: „Noi ar fi trebuit să stăm pe jos”

„Va trebui să câștigăm până la urmă, asta e, în fotbal se întâmplă. Este frustrant, pentru că nu reușim să marcăm, chiar dacă aducem mingea în fața porții. 

Psihic suferim, dar să nu uităm că suntem la Unirea Slobozia și avem un obiectiv. Trebuie să rămânem umili, modești și să câștigăm puncte. 

Nu credeam că o să ajung să spun asta. Noi ar fi trebuit să stăm pe jos, e frustrat pentru noi să vedem asemenea jucători că trag de timp. Portarul leșină și el la un minut și tot așa. Sunt lucruri pe care nu le vezi în fotbalul modern, doar în ligile inferioare, dar acum le vedem și în prima ligă, din păcate”, a declarat Jean Vlădoiu, potrivit digisport.ro.

