Adi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: "Asta îmi doresc" - Antena Sport

Adi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: "Asta îmi doresc"

Adi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: "Asta îmi doresc"
Adi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: “Asta îmi doresc”

Publicat: 4 noiembrie 2025, 13:05

Adi Vasile, prima reacţie după ce a plecat de la CSM Bucureşti: Asta îmi doresc

Adi Vasile, în timpul unui meci / Sport Pictures

Adi Vasile nu mai este antrenorul celor de la CSM Bucureşti. “Tigroaicele” au pierdut duminică meciul de pe teren propriu din Liga Campionilor la handbal feminin cu Odense, scor 30-36. În urma acestui rezultat, antrenorul de 43 de ani a părăsit echipa.

Nu este însă singurul. Cristina Vărzaru, team managerul echipei, şi-a dat demisia, iar aceasta a fost acceptată de către conducerea clubului.

Adi Vasile, după ce a plecat de la CSM Bucureşti: “Iubire pentru club şi pentru oamenii cu care am lucrat”

În urma despărţirii de CSM Bucureşti, Adi Vasile nu a dorit să facă prea multe comentarii. Acesta a avut un mesaj pentru club şi pentru oamenii cu care a lucrat la campioana României şi a declarat că îşi doreşte ca toate deciziile din viitor să ajute “tigroaicele”:

“Nu am multe de declarat în afară de iubire pentru club şi pentru oamenii cu care am lucrat. În rest îmi doresc ca toate deciziile să fie în binele clubului”, a declarat Adi Vasile, în exclusivitate pentru Antena Sport.

În urma acestei înfrângeri, CSM Bucureşti rămâne pe locul 6 a Grupei B din Liga Campionilor la handbal feminin, cu 4 puncte. Singurele victorii ale lui CSM sunt în meciurile de pe teren propriu cu Ferencvaros şi Podravka Vegeta.

În campionat, lucrurile stau mult mai bine pentru CSM Bucureşti. După 8 meciuri disputate în acest sezon, “tigroaicele” au tot atâtea victorii, fiind în fruntea clasamentului.

Pentru CSM Bucureşti urmează acum două deplasări. Mai întâi, “tigroaicele” vor merge în Norvegia, pentru meciul cu Sola, din Liga Campionilor, după care va urma partida de la Galaţi, din campionat.

