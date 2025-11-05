Închide meniul
Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: "Acesta este visul meu" - Antena Sport

Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: "Acesta este visul meu"
EXCLUSIV

Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Acesta este visul meu”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 18:07

Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: Acesta este visul meu

Iulia Curea, în timpul unui meci / Sport Pictures

Iulia Curea este pregătită de o nouă provocare, după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti. Adi Vasile a fost demis după ce campioana României a pierdut şi meciul de pe teren propriu cu Odense, din Liga Campionilor la handbal feminin.

În urma acestui rezultat, conducerea “tigroaicelor” a decis să renunţe la Adi Vasile, iar Iulia Curea va fi cea care va pregăti echipa în ultimele trei meciuri dinaintea Campionatului Mondial.

Iulia Curea, după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Este ca un şoc, pentru că nu cred că se aştepta multă lume la schimbarea asta”

Pentru CSM Bucureşti urmează deplasarea din Norvegia, cu Sola, după care va merge la Galaţi, pentru ultimul meci de campionat, dinaintea turneului final din Olanda şi Danemarca. Pe 15 noiembrie, “tigroaicelor” vor primi vizita celor de la Sola, în ultimul meci înainte de pauza provocată de turneul final.

Iulia Curea a efectuuat deja două antrenamente alături de jucătoarele de la CSM Bucureşti în postura de antrenor principal şi a recunoscut că acesta este unul dintre cele mai grele momente din istoria clubului. Curea nu se teme însă de această provocare, pe care a acceptat-o cu drag:

“Atmosfera e puţin tăcută, puţin încărcată. Jucătoarele sunt conştiente că avem nişte meciuri importante, trei meciuri pe care trebuie să le câştigăm, două în Champions League, pe care nu le putem vedea altfel decât cu o victorie. E unul dintre cele mai grele momente din istoria CSM-ului, este ca un şoc, pentru că nu cred că se aştepta multă lume la schimbarea asta. Totul s-a făcut foarte rapid. Până la urmă, datoria noastră, a celor care am rămas, suntem plătiţi, sunt jucătoare profesioniste, eu la fel, trebuie să ne facem treaba. Trebuie să mergem mai departe şi să câştigăm, altă variantă nu avem.

Eu sunt obişnuită cu presiunea, de foarte mulţi ani, nici nu le mai ştiu numărul, am fost doar la nivel înalt. Presiunea e ceva normal, nimic suprinzător. Sunt o persoană curajosă, nu mi-e frică, de-asta mă pregătesc, de-asta sunt zi de zi acolo. Niciodată nu mi-a fost teamă pentru jobul meu. Familia e alături de mine, ei mă susţin, ei mi-au zis să merg înainte. Am acceptat rolul ăsta cu drag”, a declarat Iulia Curea, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Iulia Curea: “Noi am intrat în situaţia asta complicată şi tot noi trebuie să o scoatem la capăt”

Primul meci după plecarea lui Adi Vasile va fi în Norvegia, pe terenul lui Sola, echipa de pe ultimul loc din Grupa B, cu înfrângeri pe linie. Curea consideră că aceste meciuri sunt un test de caracter şi aşteaptă să vadă altă faţă a jucătoarelor în cele trei partide pe care CSM le mai are de disputat până la turneul final:

“Dacă ne luăm după valoarea echipelor, ce lot avem noi şi ce lot este la Sola, trebuie să câştigăm. Trebuie să fim realiste, suntem favorite să câştigăm.La primul antrenament le-am spus că noi am intrat în situaţia asta complicată şi tot noi trebuie să o scoatem la capăt.

Din momentul ăsta, nimeni nu se gândeşte la nimic altceva decât la victorie la Sola, când mergem în Norvegia. Nici nu vreau să discut despre altceva. Putem spune că este şi un test de caracter acest moment. Şi jucătoarele, la rândul lor, trebuie să se exprime altfel în teren iar eu sunt aici să le ajut. Am încredere maximă în ele”, a mai spus aceasta.

“Conducerea CSM va decide dacă rămân în postura de antrenor principal”

Iulia Curea are planuri mari de viitor şi vrea să profite de această oportunitate, în condiţiile în care conducerea celor de la CSM Bucureşti urmează să decidă dacă va merge şi după aceste meciuri pe mâna ei sau va căuta un alt antrenor principal:

“Să ajung antrenor principal, ăsta e visul meu deocamdată. Vreau să antrenez o echipă mare, unde şi sunt, şi să am rezultate. Rezultate înseamnă victorii, victorii, victorii. Conducerea clubului CSM va decide dacă rămân în postura de antrenor principal. Un antrenor este ţinut doar dacă are rezultate foarte bune, ceea ce este şi normal, de altfel”, a mai spus Iulia Curea.

În urma înfrângerii cu Odense, CSM Bucureşti rămâne pe locul 6 în Grupei B din Liga Campionilor, cu 4 puncte. Singurele victorii ale lui CSM sunt în meciurile de pe teren propriu cu Ferencvaros şi Podravka Vegeta.

În campionat, lucrurile stau mult mai bine pentru CSM Bucureşti. După 8 meciuri disputate în acest sezon, “tigroaicele” au tot atâtea victorii, fiind în fruntea clasamentului.

Comentarii


