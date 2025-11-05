Iulia Curea are planuri mari după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: "Acesta este visul meu" - Antena Sport

Iulia Curea este pregătită de o nouă provocare, după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti. Adi Vasile a fost demis după ce campioana României a pierdut şi meciul de pe teren propriu cu Odense, din Liga Campionilor la handbal feminin.

În urma acestui rezultat, conducerea “tigroaicelor” a decis să renunţe la Adi Vasile, iar Iulia Curea va fi cea care va pregăti echipa în ultimele trei meciuri dinaintea Campionatului Mondial.

Iulia Curea, după ce a preluat interimatul la CSM Bucureşti: “Este ca un şoc, pentru că nu cred că se aştepta multă lume la schimbarea asta”

Pentru CSM Bucureşti urmează deplasarea din Norvegia, cu Sola, după care va merge la Galaţi, pentru ultimul meci de campionat, dinaintea turneului final din Olanda şi Danemarca. Pe 15 noiembrie, “tigroaicelor” vor primi vizita celor de la Sola, în ultimul meci înainte de pauza provocată de turneul final.

Iulia Curea a efectuuat deja două antrenamente alături de jucătoarele de la CSM Bucureşti în postura de antrenor principal şi a recunoscut că acesta este unul dintre cele mai grele momente din istoria clubului. Curea nu se teme însă de această provocare, pe care a acceptat-o cu drag:

“Atmosfera e puţin tăcută, puţin încărcată. Jucătoarele sunt conştiente că avem nişte meciuri importante, trei meciuri pe care trebuie să le câştigăm, două în Champions League, pe care nu le putem vedea altfel decât cu o victorie. E unul dintre cele mai grele momente din istoria CSM-ului, este ca un şoc, pentru că nu cred că se aştepta multă lume la schimbarea asta. Totul s-a făcut foarte rapid. Până la urmă, datoria noastră, a celor care am rămas, suntem plătiţi, sunt jucătoare profesioniste, eu la fel, trebuie să ne facem treaba. Trebuie să mergem mai departe şi să câştigăm, altă variantă nu avem.