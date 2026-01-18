Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite: "E o gimnastă de bază" - Antena Sport

Închide meniul
Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite: "E o gimnastă de bază"

Gimnastică

Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite: “E o gimnastă de bază”

Dan Roșu Publicat: 18 ianuarie 2026, 12:59

Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite: E o gimnastă de bază

Ana Bărbosu - Instagram

Ana Bărbosu este una dintre principalele ţinte ale noului antrenor al lotului naţional de gimnastică, Nicolae Forminte. Acesta speră ca gimnasta plecată la studii în Statele Unite să meargă sub tricolor la Campionatele Europene din 2026, ce se vor disputa în perioada 13-16 august, la Zagreb.

Ana se află acum la Stanford University şi s-a remarcat la nivelul campionatului universitar. Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice 2024, sportiva de 19 ani a reuşit să aibă cel mai bun debut din istoria NCAA, la individual compus, unde a terminat pe prima poziţie. Forminte a vrut să sublinieze diferenţele dintre nivelul universitar şi cel european.

Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite

“Eu sper să reuşim să aliniem o echipă unde să le regăsim pe Ana Bărbosu, pe Sabrina, pe Golgotă. Să reuşim să le integrăm şi pe junioarele care au fost la mondialele de anul trecut.

Vom avea o echipă redutabilă, dar cu condiţia ca toată lumea să înţeleagă că înainte de a se reprezenta pe ea, reprezinţi România, d-aia se si numeşte echipa naţională. Se discută despre grup.

Eu cunosc conceptul campionatului universitar din Statele Unite. Sunt curios să văd ce exerciţii a prezentat. Notele nu spun nimic. Momentan, nu pot spune că am luat legătura cu Ana. De chestia asta se ocupă Federeţia. Ana e de bază în proiectele pe care le avem împreună cu Federaţia şi COSR, cu toţi care sunt implicaţi în fenomentul gimmastică.

Eu sper ca această plecare a Anei să fie benefică pentru ea. Probabil că de aceea a şi plecat. Nu este uşor, acolo dificultatea nu intră în discuţie foarte mult. Dacă a prezentat programul de la europene, e foarte bine. Nu ştiu cu cine se pregăteşte. Am speranţa că ea va fi dornică să reprezinte România şi să îşi aducă aportul la echipă”, a spus Forminte, în exclusivitate pentru as.ro.

Campionatele Europene de gimnastică se vor disputa în perioada 13-16 august 2026, la Zagreb, în timp ce Campionatele Mondiale vor avea loc între 17 şi 25 octombrie, la Rotterdam.

Ultimul concurs la care Ana Maria a evoluat sub tricolor au fost Europenele de la Leipzig, din 2024, unde a câştigat 4 medalii, aur la sol, argint la bârnă şi bronz la paralele şi individual compus.

