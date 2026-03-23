Poate scandalul de dopaj în care e implicată Ana Bărbosu să influenţeze procesul pentru medalie? Răspunsul Monicăi Roşu

Monica Roşu (38 de ani) a comentat scandalul de dopaj în care e implicată Ana Bărbosu (19 ani). Monica Roşu e de părere că nu ar trebui ca procesul în care e implicată Ana Bărbosu după ce nu a fost găsită de 3 ori de comisarii antidoping să influenţeze litigiul de la TAS legat de medalia de bronz de la Jocurile Olimpice.

Monica Roşu speră ca Ana Bărbosu să aibă câştig de cauză în ambele procese.

Monica Roşu: “Să sperăm că nu afectează celălalt proces. Sunt total diferite lucrurile”

“Mai e scandal? Am văzut că a ieşit gimnasta cea mai bună a Europei, aşa că ne bucurăm pentru lucrul acesta.

Se mai întâmplă şi lucruri mai puţin plăcute. E acel scandal, mai e şi acea problemă cu cei de la antidoping. Într-adevăr, nu au găsit-o la locaţia pe care a dat-o ea. Şi atunci, de aceea a primit acele cartonaşe. Din păcate, nu au găsit-o doar o dată, ci de trei ori. A venit acea suspendare.

Procesul este pe rol şi sperăm să scape cu bine din situaţia aceasta. Vin concursuri importante anul acesta şi sperăm ca România să se poată baza pe ea.