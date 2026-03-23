Poate scandalul de dopaj în care e implicată Ana Bărbosu să influenţeze procesul pentru medalie? Răspunsul Monicăi Roşu

Monica Roşu (38 de ani) a comentat scandalul de dopaj în care e implicată Ana Bărbosu (19 ani). Monica Roşu e de părere că nu ar trebui ca procesul în care e implicată Ana Bărbosu după ce nu a fost găsită de 3 ori de comisarii antidoping să influenţeze litigiul de la TAS legat de medalia de bronz de la Jocurile Olimpice.
Monica Roşu speră ca Ana Bărbosu să aibă câştig de cauză în ambele procese.
Monica Roşu: “Să sperăm că nu afectează celălalt proces. Sunt total diferite lucrurile”
“Mai e scandal? Am văzut că a ieşit gimnasta cea mai bună a Europei, aşa că ne bucurăm pentru lucrul acesta.
Se mai întâmplă şi lucruri mai puţin plăcute. E acel scandal, mai e şi acea problemă cu cei de la antidoping. Într-adevăr, nu au găsit-o la locaţia pe care a dat-o ea. Şi atunci, de aceea a primit acele cartonaşe. Din păcate, nu au găsit-o doar o dată, ci de trei ori. A venit acea suspendare.
Procesul este pe rol şi sperăm să scape cu bine din situaţia aceasta. Vin concursuri importante anul acesta şi sperăm ca România să se poată baza pe ea.
(n.r: Ai făcut atâţia ani gimnastică. Cum era relaţia cu antidopingul? Ai lipsit vreodată de acasă?) Nu, n-am lipsit niciodată de acasă, pentru că nu aveam cum. Au venit de fiecare dată în cantonament. Şi dacă nu eram în cantonament, era în “civil”, aşa, adresa, trebuia să fim acolo. N-am avut probleme cu antidopingul, a fost o relaţie foarte bună. Într-adevăr, vin când nu te aştepţi. Ne-au trezit din somn la 4 dimineaţa, la 5, la 6, ne-au bătut la uşă, trebuia să fim prezente.
(n.r: Crezi că ce se întâmplă acum cu antidopingul afectează, măcar la nivel de imagine, ce se întâmplă în celălalt proces, cu medalia?) Imaginea să spunem că da. Dar să sperăm că nu (n.r: că nu afectează celălalt proces). Sunt total diferite lucrurile, nu ar trebui să se ţină seamă de lucrul acesta. Fiecare proces merge pe drumul lui, dar îmi doresc ca ambele procese să se termine cu bine, în favoarea noastră.
“O aşteptăm în ţară, încep competiţiile importante”
(n.r: Tu ai mai vorbit cu ea?) Nu, n-am mai vorbit. Ce mai văd şi eu, imagini pe reţelele de socializare. Îmi place cum arată, cum se mişcă. Mă bucur că este bine acolo. O aşteptăm şi în ţară, să fie prezentă alături de colegele ei în calificările pentru concursurile importante şi pentru Jocurile Olimpice, până la urmă. Deja încep competiţiile importante.
Ana e un nume important, la fel ca Sabrina şi celelalte componente, pentru că altele, din păcate, nu avem. Trebuie să ţinem bine de ele, să fie sănătoase. Şi să ne calificăm la Jocurile Olimpice.
(n.r: Crezi în calificarea la Jocurile Olimpice?) Îmi doresc să cred că vom fi acolo, da!”, a declarat Monica Roşu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Ana Bărbosu riscă o suspendare de minim un an după ce nu a fost găsită de trei ori de comisarii antidoping. Dosarul de dopaj este instrumentat de International Testing Agency (ITA). Românca este apărată de celebrul avocat Howard Jacobs, care a obţinut la TAS reducerea suspendării Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni. Onorariul renumitului avocat este achitat integral de Universitatea Stanford, acolo unde învaţă şi se pregăteşte Ana Bărbosu.
Până să afle deciziile în procesele legate de medalie şi de scandalul de dopaj, Ana Bărbosu a fost desemnată “Gimnasta anului 2025” în Europa.
- Nadia Comăneci, dezvăluiri superbe după vizita în Parlamentul European: “Toată lumea vorbeşte româneşte”
- “S-au păruit ca în filme!” Sabrina Voinea, implicată într-un nou scandal! S-a bătut cu o halterofilă
- Războiul din Orientul Mijlociu a făcut o nouă “victimă”
- Cum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
- Suma uluitoare pe care o încasează avocatul Anei Bărbosu în cazul de doping. În ce stadiu a ajuns ancheta