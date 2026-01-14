Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună după scandalul uriaş de anul trecut - Antena Sport

Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor reprezenta România la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale din 2026. Noul antrenor al lotului naţional, Nicolae Forminte (69 de ani), susţine că Federaţia nu va renunţa la nicio gimnastă.

În urma scandalului monstru de pe finalul lui 2025, în care au fost implicate Camelia Voinea, mama Sabrinei, şi Denisa Golgotă, lotul naţional a fost dizolvat. După ce se vor antrena separat, cele două vor lupta pentru a aduce performanţă României.

Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă vor lupta din nou împreună

“Nimeni nu are intenţia să renunţe la una dintre gimnaste, eu cel mai puţin. Dacă o să dispară o gimnastă, va fi doar pentru că ea nu doreşte să mai continue sau nu doreşte să se alinieze la nişte cerinţe comune.

Din nefericire, să facem câte un lot pentru fiecare sau câte o sală de gimnastică pentru fiecare pentru a se simţi confortabil şi pentru a putea să se exprime, nu este posibil în acest moment.

Ce pot eu să spun din calitatea pe care o voi avea este că nimeni nu doreşte ca vreuna dintre gimnaste să dispară din activitate. Nu se pune problema ca eu sau Federaţia să renunţe la o gimnastă.