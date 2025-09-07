Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! "Ar fi absurd să nu spun asta" - Antena Sport

Cristina Neagu s-a retras din handbal şi de atunci a avut mai mult să îi urmărească la lucru pe alţi sportivi români. Primul pe listă este evident David Popovici, unul dintre cei mai mari înotători ai planetei.

Mai mult, fostul inter stânga al naţionalei le-a văzut la joacă şi pe reprezentantele noastre de la US Open, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian sau Gabriela Ruse.

Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte

“Ar fi absurd să nu spun David Popovici, dar să ştii că m-am uitat şi la tenis. E acum turneul de la US Open, le-am urmărit şi pe fete. O să plec în Statele Unite în curând şi am acolo mai multe obiective de vizitat.

O să merg la Marele Canion. Şi apropo de sport, cu siguranţă o să fac acolo multă mişcare. Am o prietenă acolo si aşa m-am hotărât. Dar am fost în State de multe ori, doar că am fost la New York. Am multe lucruri de vizitat acolo”, a spus Neagu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

David Popovici, apel către autorităţile române

David Popovici se gândeşte şi el la binele sportului românesc. La revenirea de la Mondialul de la Singapore, unde a obţinut aurul la 100 şi 200 de metri liber, David a cerut ca Bazinul Lia Manoliu, din Bucureşti, să fie renovat.