Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! "Ar fi absurd să nu spun asta" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! “Ar fi absurd să nu spun asta”

Cristina Neagu a dezvăluit care e sportivul român pe care îl urmăreşte! “Ar fi absurd să nu spun asta”

Publicat: 7 septembrie 2025, 14:55

Cristina Neagu, la finalul unui meci - Sport Pictures

Cristina Neagu s-a retras din handbal şi de atunci a avut mai mult să îi urmărească la lucru pe alţi sportivi români. Primul pe listă este evident David Popovici, unul dintre cei mai mari înotători ai planetei.

Mai mult, fostul inter stânga al naţionalei le-a văzut la joacă şi pe reprezentantele noastre de la US Open, Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian sau Gabriela Ruse.

“Ar fi absurd să nu spun David Popovici, dar să ştii că m-am uitat şi la tenis. E acum turneul de la US Open, le-am urmărit şi pe fete. O să plec în Statele Unite în curând şi am acolo mai multe obiective de vizitat.

O să merg la Marele Canion. Şi apropo de sport, cu siguranţă o să fac acolo multă mişcare. Am o prietenă acolo si aşa m-am hotărât. Dar am fost în State de multe ori, doar că am fost la New York. Am multe lucruri de vizitat acolo”, a spus Neagu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

David Popovici, apel către autorităţile române

David Popovici se gândeşte şi el la binele sportului românesc. La revenirea de la Mondialul de la Singapore, unde a obţinut aurul la 100 şi 200 de metri liber, David a cerut ca Bazinul Lia Manoliu, din Bucureşti, să fie renovat.

David Popovici speră ca statul român să investească mai mult în sport, nu doar în înot. El a mai subliniat că unul dintre obiectivele lui e să “împingă” renovarea bazinului Lia Manoliu, pentru a se putea antrena în cele mai bune condiţii.

“Statul nu cred că face tot ce ar putea face, sportul mi se pare cel mai bun ambasador al ţării. Aşa cum am zis de mult, una dintre dorinţele mele, obiectivele pe care mi le-am propus, e să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu. Să ajut să se facă. Fix un an, atunci am vorbit ultima dată despre asta, o fac din nou. În continuare aşteptăm”, a declarat David Popovici, la revenirea în ţară, după Mondialele din Singapore.

