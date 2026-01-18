CSM București, a 6-a victorie în Liga Campionilor la handbal feminin. Ce loc ocupă „tigroaicele” în clasament - Antena Sport

CSM București a obținut victoria cu numărul șase în actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Formația pregătită de Bojana Popovic s-a impus în fața celor de la Krim Ljubljana, în etapa a 10-a.
Campioana României s-a instalat, cel puțin pentru moment, pe ultima treaptă a podiumului în Grupa B, până la finalul disputei dintre Ferencvaros și Podravka Vegeta.
CSM București – Krim Ljubljana 26-20
CSM București a bifat duminică un nou succes în Liga Campionilor la handbal feminin, la meciul de debut pe bancă al Bojanei Popovic în fața suporterilor bucureșteni.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Jaukovic 6 goluri, Omoregie 6, Pintea 4, Maslova 4, pentru CSM Bucureşti, respectiv Abina 4, Horacek 4, Zaadi 3, pentru Krim.
În etapa a IX-a s-au mai jucat meciurile Sola HK – Odense 25-40 şi Brest – Ikast 35-37, iar ultima dispută este între FTC Budapesta – HC Podravka, anunță news.ro.
Clasament Grupa B:
1. Brest Bretagne 16 puncte
2. Odense 15 puncte
3. CSM București 12 puncte
4. Ferencvaros 12 puncte.
5. Ikast 12 puncte
6. Podravka Vegeta 5 puncte
7. Krim Ljubljana 5 puncte.
8. Sola 0 puncte.
