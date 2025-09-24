Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45 - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45

Publicat: 24 septembrie 2025, 21:38

Jucătorii lui Dinamo, în timpul unui time-out/ Sport Pictures

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care s-a prăbușit inexplicabil pe finalul meciului în care a condus până în minutul 45. 

Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 7 goluri, Lumbroso 5, pentru Dinamo, respectiv Remili 6, Mesilhy 5, pentru Veszprem, care este condusă chiar de fostul antrenor al dinamoviştilor, Xavi Pascual. 

Minutul 8 al meciului a fost dedicat memoriei lui Marian Cozma, fost jucător al ambelor echipe, care a decedat tragic la doar 26 de ani. De-a lungul carierei, în care a fost şi campion în România şi Ungaria, Marian Cozma a jucat cu numărul 8 pe tricou. 

În celelalte partide din etapa a III-a se duelează, miercuri şi joi: Aalborg – Sporting Lisabona, HBC Nantes – Kolstad Handball şi Industria Kielce – Fuchse Berlin. 

Campioana României a fost învinsă şi în primele două etape, 30-33 cu Sporting Lisabona, şi 28-31 cu Kolstad Handball. În runda a patra va evolua în deplasare, cu Fuchse Berlin, în 9 octombrie. 

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg. 

