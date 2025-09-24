Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45 - Antena Sport

Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia ungară Veszprem HC, scor 30-27(15-15), în meci contând pentru etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este al treilea eşec consecutiv pentru Dinamo, care s-a prăbușit inexplicabil pe finalul meciului în care a condus până în minutul 45.

Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 7 goluri, Lumbroso 5, pentru Dinamo, respectiv Remili 6, Mesilhy 5, pentru Veszprem, care este condusă chiar de fostul antrenor al dinamoviştilor, Xavi Pascual.

Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor

Minutul 8 al meciului a fost dedicat memoriei lui Marian Cozma, fost jucător al ambelor echipe, care a decedat tragic la doar 26 de ani. De-a lungul carierei, în care a fost şi campion în România şi Ungaria, Marian Cozma a jucat cu numărul 8 pe tricou.

În celelalte partide din etapa a III-a se duelează, miercuri şi joi: Aalborg – Sporting Lisabona, HBC Nantes – Kolstad Handball şi Industria Kielce – Fuchse Berlin.

Campioana României a fost învinsă şi în primele două etape, 30-33 cu Sporting Lisabona, şi 28-31 cu Kolstad Handball. În runda a patra va evolua în deplasare, cu Fuchse Berlin, în 9 octombrie.