Dinamo, victorie dramatică în Liga Campionilor cu Nantes! Ionuţ Iancu, paradă de senzaţie la ultima fază - Antena Sport

Campioana Dinamo Bucureşti a obţinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa A a Ligii Campionilor, scor 29-28 (12-15), cu formaţia franceză HBC Nantes, în etapa a VIII-a.

Principalii marcatori ai partidei au fost Langaro 6 goluri, Dedu 6, Nistor 5, pentru Dinamo, respectiv Leopold 7, Minne 5, Bos 4, pentru HBC Nantes.

Dinamo – Nantes 29-28

În urma rezultatului, Dinamo scapă de ultimul loc şi, cu 2 puncte, urcă pe 7.

În etapa a VIII-a s-au mai jucat meciurile dintre Aalborg Handball – Industria Kielce 34-27, Veszprem HC – Kolstad Handball 42-34, iar ultima dispută este între Fuchse Berlin – Sporting CP.

Campioana României a înregistrat doar eşecuri în etapele anterioare: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 cu Aalborg Handball, 24-28 cu Industria Kielce şi 28-35 cu HBC Nantes.