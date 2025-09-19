Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF

Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF

Andrei Nicolae Publicat: 19 septembrie 2025, 17:58

Comentarii
Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF

Jucătoarele de la CSM București în 2016 / Profimedia

Managerul campioanei CSM Bucureşti, fosta internaţională Cristina Vărzaru, a fost aleasă, vineri, în structurile EHF, în cadrul Congresului Extraordinar al forului continental, de la Andau (Austria).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România va mai fi reprezentată de fostul arbitru internaţional Sorin Dinu, în calitate de vicepreşedinte al EHF Court of Handball.

Cristina Vărzaru a preluat un nou rol

Începe o nouă provocare pentru Cristina Vărzaru, care a fost astăzi aleasă în Comisia Metodică a Federaţiei Europene de Handbal, pe poziţia de coaching şi statistică, pentru următorii 4 ani! Acest lucru încoronează impactul şi importanţa Cristinei la nivel european în handbalul feminin.

O felicităm şi suntem siguri că va continua să contribuie şi să dezvolte frumuseţea acestui sport prin prisma experienţei acumulate de-a lungul carierei”, transmite CSM Bucureşti.

Reclamă
Reclamă

Cristina Vărzaru a făcut parte din National Committee Women în ultimii 4 ani, aflându-se în prezent şi în Comisia tehnică olimpică şi pentru sportul de performanţă a COSR, fiind şi la UNEFS, cu diplomă de Doctor în ştiinţele motricităţii umane. Un alt reprezentat al României, Sorin Dinu, vicepreşedinte al FRH, a fost ales în structurile EHF în Court of Handball – Comisia juridică.

Alegerile de vineri din structurile EHF vizează mandatul 2025-2029. A fost reînnoit la conducerea forului europen şi preşedintele Michael Wiederer, potrivit news.ro.

Un român a fost arestat din greșeală în Italia. A petrecut o lună în închisoare: "Coşmarul s-a terminat"Un român a fost arestat din greșeală în Italia. A petrecut o lună în închisoare: "Coşmarul s-a terminat"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Observator
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
17:46
„O mare pierdere”. Marea greșeală făcută de FCSB, înainte de criza din Liga 1: „E peste tot ce au ei”
17:34
A fost o speranță la Dinamo, iar acum a semnat în Liga a 3-a. Unde a ajuns să joace
16:58
“E foarte greu și pentru ei”. Mihai Lixandru e convins că FCSB își va reveni și a făcut o remarcă
16:54
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 septembrie
16:47
Decizia luată de FRF, după moartea lui Florin Marin
16:39
Semne de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali la FCSB: „Nu știu dacă vor avea succes așa”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”