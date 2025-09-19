Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF - Antena Sport

Managerul campioanei CSM Bucureşti, fosta internaţională Cristina Vărzaru, a fost aleasă, vineri, în structurile EHF, în cadrul Congresului Extraordinar al forului continental, de la Andau (Austria).

România va mai fi reprezentată de fostul arbitru internaţional Sorin Dinu, în calitate de vicepreşedinte al EHF Court of Handball.

Cristina Vărzaru a preluat un nou rol

“Începe o nouă provocare pentru Cristina Vărzaru, care a fost astăzi aleasă în Comisia Metodică a Federaţiei Europene de Handbal, pe poziţia de coaching şi statistică, pentru următorii 4 ani! Acest lucru încoronează impactul şi importanţa Cristinei la nivel european în handbalul feminin.

O felicităm şi suntem siguri că va continua să contribuie şi să dezvolte frumuseţea acestui sport prin prisma experienţei acumulate de-a lungul carierei”, transmite CSM Bucureşti.