Gloria Bistrița, victorie uriașă în Liga Campionilor. Rămân speranțe pentru calificarea în sferturi - Antena Sport

Gloria Bistrița a bifat sâmbătă al treilea succes din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Formația din campionatul României a trecut de Esbjerg, la capătul unui meci de o intensitate incredibilă.
Jocul a fost unul pe muchie de cuțit, mai ales în apropierea fluierului final, când danezele s-au apropiat la doar un singur gol, cu câteva minute înainte de terminarea meciului.
Gloria Bistrița – Esbjerg 38-35
Gloria Bistriță rămâne cu șanse importante pentru calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Gruparea pregătită de Carlos Viver au învins Esbjerg, scor 38-35.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Ostase 9 goluri, Delgado Pinto 7, Seraficeanu 7, pentru Gloria, respectiv Reistad 9, Moller 6, Solberg 5, pentru Team Esbjerg.
Cum arată Grupa A din Liga Campionilor
1. Gyor 8 puncte
2. Metz 8 puncte
3. Gloria Bistrița 6 puncte
4. Storhamar 4 puncte
5. Esbjerg 4 puncte
6. DVSC Schaeffler 2 puncte
7. Borussia Dortmund 2 puncte
8. Buducnost 0 puncte
