Ikast – Gloria Bistrița 34-35. Victorie fantastică pentru liderul din Liga Florilor, în optimile Ligii Campionilor

Gloria Bistrița a jucat duminică prima manșă a optimilor de finală în Liga Campionilor la handbal feminin, iar formația antrenată de Carlos Viver a câștigat pe terenul celor de la Ikast, scor 35-34.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Liderul din Liga Florilor a făcut un meci fantastic în deplasare și păstrează șanse pentru calificarea în faza sferturilor de finală ale competiției.

Gloria Bistrița, victorie mare în Danemarca

După un parcurs destul de bun în faza grupelor, Gloria Bistrița a început drumul către calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin.

Formația antrenată de Carlos Viver a obținut o victorie dramatică pe terenul celor de la Ikast, la capătul unui duel în care bistrițencele au recuperat teren pe final de partidă.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Skogrand 10 goluri, Scaglione 8, Lindqvist 6, pentru gazde, respectiv So Delgado 11, Seraficeanu 8, Arcos 6, pentru Gloria Bistriţa.