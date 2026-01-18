România - Danemarca, 21:30, LIVE TEXT. Tricolorii, duel cu marii favoriţi la trofeu! - Antena Sport

România va întâlni Danemarca în al doilea meci al Campionatului European de handbal. Partida, care se dispută pe Jyske Bank Boxen din Herning (Danemarca), va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Tricolorii înfruntă marii favoriţi la trofeu. Totodată, ei vor trebui să treacă şi peste susţinerea uriaşă pe care o vor avea jucătorii danezi din partea fanilor lor.

România – Danemarca LIVE TEXT

În primul meci de la Campionatul European, România a fost învinsă cu 40-34 de Portugalia. Danemarca a învins-o cu 36-24 pe Macedonia de Nord.

Portugalia şi Macedonia de Nord, celelalte echipe din grupa României, în afară de Danemarca, se vor înfrunta de la ora 19:00, înaintea meciului tricolorilor cu danezii.

„Din punctul meu de vedere, danezii formează cea mai bună echipă din lume. Vom încerca să fim și noi parte din spectacol, vom da tot ce putem. Dorim să ne bucurăm de atmosferă, de handbal. Astfel de momente se întâmplă foarte rar în viață”, declara selecţionerul naţionalei României, George Buricea.