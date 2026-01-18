S-a scris istorie la Europeanul de Handbal Masculin. O națională a obținut prima ei victorie la un turneu final - Antena Sport

Insulele Feroe, națională aflată la a doua ei participare din istorie la un Campionat European de Handbal Masculin, a obținut în premieră o victorie la un turneu final în acest sport. Jucători antrenați de Hjalti Mohr Jacobsen au învins-o categoric pe Muntenegru, scor 37-24, scriind astfel istorie pentru țara pe care o reprezintă.

EHF Euro nu este doar despre rezultatele celor mai importante naționale de pe continent, ci și despre povești fabuloase. Un exemplu bun în acest sens este cel al naționalei Insulelor Feroe, care a câștigat pentru prima dată în istorie la un turneu final.

Premieră la EHF Euro 2026. Insulele Feroe a scris istorie

Meciul disputat în Unity Arena, la Oslo, a fost unul echilibrat, după care echipa din Oceanul Atlantic a început ușor ușor să își creeze un avantaj și să conducă inclusiv la opt goluri diferență. La pauză, Insulele Feroe conduceau Muntenegru cu scorul de 19-12.

Formația lui Mohr Jacobsen nu a lăsat piciorul de pe pedala de accelerație și a continuat să își mențină avantajul mare creat față de echipa balcanică. Insularii au reușit chiar să mărească ecartul, iar la final s-au impus cu 37-24.

The 𝐅𝐚𝐫𝐨𝐞 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 secured their 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓-𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐈𝐍 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 ⚡🇫🇴

With an incredible performance, 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐢 𝐉𝐚𝐜𝐨𝐛𝐬𝐞𝐧 is the Grundfos Player of the match 🌟#ehfeuro2026 #puregreatness #handball pic.twitter.com/WQaftjTPl1

— EHF EURO (@EHFEURO) January 18, 2026