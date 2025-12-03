"Sunt supărat, n-am avut maturitate" Reacţia selecţionerului României după înfrângerea cu Ungaria! - Antena Sport

Selecţionerul României, Ovidiu Mihăilă (52 de ani), a explicat de ce naţionala a pierdut “finala” pentru sferturi, cu Ungaria, de la Mondialul de handbal feminin.
Mihăilă a transmis că va încerca să le motiveze pe tricolore pentru a câştiga ultimele două meciuri, chiar dacă România nu mai luptă decât pentru o clasare între locurile 9-12 la Mondial.
Ovidiu Mihăilă: “N-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile”
“Sunt supărat că am pierdut. Am avut momente bune, dar n-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea. Aici s-a făcut diferența, n-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile și am cedat posesia.
Dar echipa asta e tânără, încercăm să construim pas cu pas pentru viitor. Sper ca în altă zi să ne putem bate de la egal la egal cu toate echipele puternice ale lumii.
Nu e ușor să pierzi două meciuri la rând, dar încerc să le ofer fetelor încredere pentru că mai avem două meciuri. E important să obținem cât de multe puncte putem și vom lupta pentru asta”, a declarat Ovidiu Mihăilă pentru digisport.ro după Ungaria – România 34-29.
Ungaria – România 34-29
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din grupa principală I, la Campionatul Mondial. Este al doilea eşec pentru tricolore, care au ratat mult prea multe ocazii în faţa unei adversare de valoare relativ egală.
Pentru România au marcat Grozav 7 goluri, Ostase 5, Boiciuc 4, Roşu 4, Mihai 3, Seraficeanu 2, Popa 1, Dumitraşcu 1, Kerekeş 1, Alghaoui 1, iar pentru Ungaria s-a remarcat Klujber 7. În urma rezultatului, tricolorele rămân cu 2 puncte în grupa I, iar Ungaria adună 6.
În primul meci al zilei, Japonia – Elveţia, scor 27-21, iar ultima dispută de miercuri în grupa I este între Danemarca – Senegal.
Tricolorele mai au programate în grupa I meciurile cu Senegal (5 decembrie, 16.30) şi cu Elveţia (7 decembrie, 19.00).
Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca.
Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.
Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.
Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.
În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.
