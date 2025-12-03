"Sunt supărat, n-am avut maturitate" Reacţia selecţionerului României după înfrângerea cu Ungaria! - Antena Sport

Selecţionerul României, Ovidiu Mihăilă (52 de ani), a explicat de ce naţionala a pierdut “finala” pentru sferturi, cu Ungaria, de la Mondialul de handbal feminin.

Mihăilă a transmis că va încerca să le motiveze pe tricolore pentru a câştiga ultimele două meciuri, chiar dacă România nu mai luptă decât pentru o clasare între locurile 9-12 la Mondial.

Ovidiu Mihăilă: “N-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile”

“Sunt supărat că am pierdut. Am avut momente bune, dar n-am avut maturitate și am pierdut ușor mingea. Aici s-a făcut diferența, n-am avut răbdarea și echilibrul necesar să finalizăm atacurile și am cedat posesia.

Dar echipa asta e tânără, încercăm să construim pas cu pas pentru viitor. Sper ca în altă zi să ne putem bate de la egal la egal cu toate echipele puternice ale lumii.

Nu e ușor să pierzi două meciuri la rând, dar încerc să le ofer fetelor încredere pentru că mai avem două meciuri. E important să obținem cât de multe puncte putem și vom lupta pentru asta”, a declarat Ovidiu Mihăilă pentru digisport.ro după Ungaria – România 34-29.