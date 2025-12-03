Dinamo - Aalborg 27-30. Eșec pentru „dulăi” în Liga Campionilor - Antena Sport

Dinamo București a suferit un eșec în Liga Campionilor la handbal masculin, „dulăii” fiind învinși pe teren propriu de danezii de la Aalborg, scor 27-30.

Parcursul echipei din România este unul catastrofal în această competiție, acesta fiind al nouălea eșec suferit în cadrul grupei A.

Dinamo, a 9-a înfrângere în Liga Campionilor

Principalii marcatori ai partidei au fost Vujovic 5 goluri, Dedu 5, Buzle 4, pentru Dinamo, respectiv Jensen 6, Bjornsen 5, Knorr 5, pentru formaţia nordică. Celelalte partide din etapa a X-a se joacă joi, între Kolstad – Fuchse Berlin, Veszprem HC – Sporting CP şi HBC Nantes – Industria Kielce.

Anterior, campioana României a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin, 28-34 cu Aalborg Handball, 24-28 şi 32-34 cu Industria Kielce, 28-35 şi 29-28 cu HBC Nantes.

După 10 etape, Dinamo ocupă locul 7, cu 2 puncte, iar următoarea partidă va avea loc abia în 19 februarie 2026, pe teren propriu, cu Fuchse Berlin.