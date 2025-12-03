Presa maghiară a reacționat imediat, după victoria Ungariei în fața României: „Un pas mare” - Antena Sport

Naționala de handbal feminin a României a pierdut cel de-al doilea meci consecutiv la Campionatul Mondial, acesta fiind primul meci din grupa principală a competiției.

Tricolorele au ratat șansa de a juca în faza sferturilor și se vor lupta pentru o clasare pe locurile 9-12. Presa maghiară a reacționat imediat după înfrângerea româncelor de la Rotterdam.

Presa din Ungaria, prima reacție după eșecul României de la Rotterdam

Naționala de handbal feminin a României a ratat șansa de a obține calificarea în sferturile Campionatului Mondial, după ce a fost învinsă de Ungaria în partida disputată la Rotterdam.

Presa maghiară a reacționat după ce selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă a pierdut al doilea meci consecutiv la turneul final.

„I-am învins pe români, am făcut un pas mare spre sferturile de finală. Echipa națională a Ungariei a învins România cu scorul de 34-29 în prima rundă a fazei principale a Campionatului Mondial de handbal feminin.