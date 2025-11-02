Moment incredibil! A fost arestat după ce a apărut la intonarea imnurilor, înainte de meciul Anglia - Australia - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 2 noiembrie 2025, 12:23

Sursa foto: X.com

Un intrus care s-a aliniat alături de echipa Australiei înaintea meciului de rugby de sâmbătă împotriva Angliei a fost reţinut, relatează BBC.

Daniel Jarvis, farsor de pe internet cunoscut sub numele de „Jarvo 69” în social media, a intrat pe teren în timp ce echipele se aliniau pentru intonarea imnurilor naţionale, cu puţin înainte de începerea meciului de pe stadionul Hill Dickinson al echipei Everton.

Intrusul Daniel Jarvis a fost arestat după ce s-a infiltrat alături de echipa Australiei la momentul intonării imnurilor, înaintea partidei cu Anglia

Jarvis a fost filmat de BBC One stând la capătul rândului de jucători australieni, purtând un tricou verde şi auriu al echipei, cu „Jarvo 69” pe spate.

Poliţia din Merseyside a transmis: „Putem confirma că ofiţerii au reţinut un bărbat în urma unui incident petrecut la stadionul Hill Dickinson din Liverpool în această după-amiază, sâmbătă, 1 noiembrie.Bărbatul în vârstă de 37 de ani, din Gravesend, Kent, a fost reţinut în jurul orei 14:30, după ce a intrat pe teren înainte de începerea meciului de rugby dintre Anglia şi Australia. El a fost reţinut sub suspiciunea de posesie de articole destinate fraudării şi fraudă prin falsă reprezentare şi a fost dus la secţia de poliţie pentru a fi interogat”.

Meciul de sâmbătă a fost primul eveniment non-fotbalistic organizat pe noul stadion al echipei Everton de la inaugurarea sa în acest an.

Australia a câştigat meciul cu 14-4, asigurându-şi victoria în seria de trei teste cu un meci înainte de final.

1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj
