Moment incredibil! A fost arestat după ce a apărut la intonarea imnurilor, înainte de meciul Anglia - Australia - Antena Sport

Un intrus care s-a aliniat alături de echipa Australiei înaintea meciului de rugby de sâmbătă împotriva Angliei a fost reţinut, relatează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Jarvis, farsor de pe internet cunoscut sub numele de „Jarvo 69” în social media, a intrat pe teren în timp ce echipele se aliniau pentru intonarea imnurilor naţionale, cu puţin înainte de începerea meciului de pe stadionul Hill Dickinson al echipei Everton.

Intrusul Daniel Jarvis a fost arestat după ce s-a infiltrat alături de echipa Australiei la momentul intonării imnurilor, înaintea partidei cu Anglia

Jarvis a fost filmat de BBC One stând la capătul rândului de jucători australieni, purtând un tricou verde şi auriu al echipei, cu „Jarvo 69” pe spate.

Poliţia din Merseyside a transmis: „Putem confirma că ofiţerii au reţinut un bărbat în urma unui incident petrecut la stadionul Hill Dickinson din Liverpool în această după-amiază, sâmbătă, 1 noiembrie.Bărbatul în vârstă de 37 de ani, din Gravesend, Kent, a fost reţinut în jurul orei 14:30, după ce a intrat pe teren înainte de începerea meciului de rugby dintre Anglia şi Australia. El a fost reţinut sub suspiciunea de posesie de articole destinate fraudării şi fraudă prin falsă reprezentare şi a fost dus la secţia de poliţie pentru a fi interogat”.

Meciul de sâmbătă a fost primul eveniment non-fotbalistic organizat pe noul stadion al echipei Everton de la inaugurarea sa în acest an.