România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton - Antena Sport

România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton

Publicat: 13 septembrie 2025, 10:20

Sursa foto: Facebook Federația Română de Bob și Sanie

Sezonul olimpic la bob şi skeleton a debutat chiar la Cortina, locul unde în februarie 2026 vor avea loc întrecerile olimpice. România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton Cortina 2025.

Echipajul de bob 4 persoane, cu Mihai Tentea – pilot, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi George Iordache, a cucerit bronzul mondial. Românii, antrenaţi de Iulian Păcioianu, au fost depăşiţi în această probă de cele două echipaje ale Italiei.

Theodor Buligescu a impresionat cu locul 3 de la skeleton

Surpriza a venit de la skeleton. Theodor Buligescu, antrenat de Dan Scurtu, a urcat pe treapta a treia a podiumului după elveţianul Livio Summermatter şi italianul Andrea Monti.

Alte patru echipaje tricolore au intrat în top 6:

Locul 4 – Bob 2 persoane .masculin-Tentea Mihai-Iordache George

Locul 5 – Bob 2 persoane masculin- Turea Andrei-Pacioianu Mihai

Locul 6 – Bob 4 persoane masculin -Turea Andrei / Calancea Mihai /Nica Andrei /Dinca Rares.

Locul 6 – Bob 2 persoane feminin – Popescu Georgeta-Sarbu Antonia.

