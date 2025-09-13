România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton - Antena Sport

Sezonul olimpic la bob şi skeleton a debutat chiar la Cortina, locul unde în februarie 2026 vor avea loc întrecerile olimpice. România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton Cortina 2025.
Echipajul de bob 4 persoane, cu Mihai Tentea – pilot, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi George Iordache, a cucerit bronzul mondial. Românii, antrenaţi de Iulian Păcioianu, au fost depăşiţi în această probă de cele două echipaje ale Italiei.
Theodor Buligescu a impresionat cu locul 3 de la skeleton
Surpriza a venit de la skeleton. Theodor Buligescu, antrenat de Dan Scurtu, a urcat pe treapta a treia a podiumului după elveţianul Livio Summermatter şi italianul Andrea Monti.
Alte patru echipaje tricolore au intrat în top 6:
Locul 4 – Bob 2 persoane .masculin-Tentea Mihai-Iordache George
Locul 5 – Bob 2 persoane masculin- Turea Andrei-Pacioianu Mihai
Locul 6 – Bob 4 persoane masculin -Turea Andrei / Calancea Mihai /Nica Andrei /Dinca Rares.
Locul 6 – Bob 2 persoane feminin – Popescu Georgeta-Sarbu Antonia.
