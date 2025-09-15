Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine - Antena Sport

Home | Alte sporturi | România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine

România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine

Publicat: 15 septembrie 2025, 15:20

Comentarii
România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine

România - Olanda, la CM de volei masculin/ FR Volei

Naţionala României a fost învinsă la mare luptă de Olanda, cu scorul de 3-0 (25-23, 26-24, 26-24), luni, la Quezon City, în Grupa B a Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda faptului că au pierdut în minimum de seturi, tricolorii au făcut un meci bun, pierzând la limită toate seturile, ultimele două după prelungiri.

România, învinsă de Olanda la Campionatul Mondial de volei

Revenită după 43 de ani la un Campionat Mondial, România nu mai are şanse de a merge mai departe, după ce a pierdut primele sale două meciuri (0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda).

Cei mai buni jucători români au fost Bela Bartha (14 puncte), Rareş Bălean (12) şi Cristian Chiţigoi (9).

De la învingători s-au remarcat Michiel Ahyi (19 puncte) şi Tom Koops (13).

Reclamă
Reclamă

Tot luni va avea loc şi celălalt meci din grupă, Polonia – Qatar.

România va juca ultimul său meci din grupă miercuri, contra Qatarului, de la ora 05:30 (ora României).

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
15:44
Ce îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Alanyaspor! Dezvăluirile făcute de Bogdan Stancu
15:34
Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj. Ce a spus despre noile transferuri
15:04
VideoCe a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi
14:13
Cristi Balaj vrea să-şi dea demisia de la CFR Cluj: “E frustrant! O să am o discuţie cu domnul Varga”
14:06
Petrolul – Dinamo LIVE TEXT, 21:00. “Câinii”, fără eşec de cinci etape. Echipele probabile
13:46
VideoSuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ioan Andone despre CM ’90: „Toţi trăgeam cu coada ochiului la Maradona la încălzire!”
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena