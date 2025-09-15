România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine - Antena Sport

Naţionala României a fost învinsă la mare luptă de Olanda, cu scorul de 3-0 (25-23, 26-24, 26-24), luni, la Quezon City, în Grupa B a Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine.

În ciuda faptului că au pierdut în minimum de seturi, tricolorii au făcut un meci bun, pierzând la limită toate seturile, ultimele două după prelungiri.

România, învinsă de Olanda la Campionatul Mondial de volei

Revenită după 43 de ani la un Campionat Mondial, România nu mai are şanse de a merge mai departe, după ce a pierdut primele sale două meciuri (0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda).

Cei mai buni jucători români au fost Bela Bartha (14 puncte), Rareş Bălean (12) şi Cristian Chiţigoi (9).

De la învingători s-au remarcat Michiel Ahyi (19 puncte) şi Tom Koops (13).