România merge cu patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere. Anunțul federației - Antena Sport

România merge cu patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere. Anunțul federației

Andrei Nicolae Publicat: 1 octombrie 2025, 14:04

România merge cu patru sportivi la Campionatele Mondiale de Haltere. Anunțul federației

Mihaela Cambei, la Jocurile Olimpice de la Paris / Profimedia

România va fi reprezentată de patru sportivi, în perioada 2-10 octombrie, la Campionatele Mondiale de Seniori la Haltere, găzduite de localitatea norvegiană Forde.

Evenimentul marchează primul test internaţional al noului ciclu olimpic către Los Angeles 2028, reunind peste 500 de sportivi din 93 de naţiuni.

Sportivii care se vor lupta pentru medalii la Mondialele de Haltere

Cosmina Pană, Mihaela Cambei, Andreea Cotruţa şi Luis Rodriguez sunt halterofilli care vor intra in competiţie pentru România în zilele de 02, 03, 05 si 10 octombrie, la categoriile de greutate 53 Kg F, 63 Kg F şi 110 Kg M.

Cristian Luca, al cincilea component al delegaţiei, nu a mai putut face deplasarea, din motive medicale, potrivit news.ro.

