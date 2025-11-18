Cosmin Contra l-a dat de gol pe Chivu în Gazzetta dello Sport: "Ar semna pe loc pentru asta" - Antena Sport

Cosmin Contra a vorbit în presa din Italia despre situaţia lui Cristi Chivu, care a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A, chiar înainte de derby-ul cu Milan, echipă pentru care “Guriţă” a evoluat în perioada 2001-2002.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter – Milan se va desfăşura duminică, de la ora 21:45, iar Contra e convins că cele două echipe vor lupta pentru Scudetto în acest sezon. “Chivu ar semna acum pentru ca Inter să ia Champions League şi Milan campionatul”, susţine fostul fundaş dreapta.

Cosmin Contra l-a dat de gol pe Chivu în Gazzetta dello Sport

“Cristi îmi este prieten și îi urez toate cele bune. Am jucat împreună la echipa națională, ne știm de multă vreme și ținem legătura. A sosit la Inter în iunie, înainte de Mondialul Cluburilor, și a trebuit să facă totul rapid. Nu i-a fost simplu la început, dar a reușit ulterior o serie excelentă de victorii, care au dus-o pe Inter pe primul loc atât în campionat, cât și în Champions League. Mai bine de atât nu se putea.

Clasamentul de acum spune că acesta este un derby de titlu. Cred că Inter și Milan pot lupta până la final pentru campionat. A trecut ceva timp de când s-a întâmplat ultima dată asta și mi se pare fascinant. Totdeauna îmi susţin echipa, deci voi susţine Milan, Chivu mă va ierta. Titlul la Milan și Champions League la Inter? Aș semna imediat! Și Chivu ar face la fel, ar fi fericit dacă ar fi aşa”, a spus Contra, citat de gazzetta.it.

Contra a marcat într-un derby cu Inter