Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL - Antena Sport

Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 11:10

Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL

Trofeul Vince Lombardi, prezentat la un meci din NFL / Profimedia

New England Patriots și Seattle Seahawks se vor întâlni pe 9 februarie la Super Bowl LX (ediția cu numărul 60), celebra finală din NFL, campionatul de fotbal american din Statele Unite ale Americii.

New England Patriots revine în ultimul act după şapte ani de la ultima participare, graţie victoriei de duminică împotriva formaţiei Denver Broncos, scor 10-7. De cealaltă parte, Seahawks s-au impus în faţa echipei Los Angeles Rams (31-27) şi şi-au câştigat dreptul la o revanşă împotriva echipei New England.

Patriots – Seahawks, reeditarea finalei din 2015

Patriots nu au mai câştigat Super Bowl-ul de la plecarea în 2019 a fostului lor star Tom Brady, considerat cel mai mare quarterback din istorie. New England a câştigat şase trofee Vince Lombardi cu Tom Brady între 2001 şi 2018, respectiv niciunul de atunci.

Datorită victoriei împotriva echipei Denver, obţinută în urma unui meci acerb, disputat pe zăpadă, echipa va încerca să câştige al şaptelea titlu în noaptea dinspre 8 spre 9 februrarie la Santa Clara, California, împotriva celor de la Seattle Seahawks. Astfel, ar deveni cea mai titrată echipă din ligă (în prezent, deţine recordul de titluri împreună cu Pittsburgh Steelers).

Patriots și Seahawks s-au mai întâlnit la Super Bowl 2014, la a 49-a ediție a finalei. Atunci, trupa din Massachusetts s-a impus cu 28-24.

Sursa: News.ro

