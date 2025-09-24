Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci cu România marcat de incidente violente - Antena Sport

România – Ungaria s-a terminat 2-2. Tricolorii au condus în două rânduri, cu 1-0 şi 2-1, dar au fost egalaţi de fiecare dată. În turul de la Debrecen Ungaria s-a impus cu 3-2. La Craiova, Buki a reuşit să marcheze cu 90 de secunde înaintea finalului timpului regulamentar. El a dus scorul la 2-2, altfel partida ar fi avut prelungiri. Astfel, maghiarii se califică la Campionatul European de futsal din 2026, cu scorul general de 5-4. Europeanul de futsal se va disputa în 2026 în trei ţări: Lituania, Letonia și Slovenia.

Meciul de futsal România – Ungaria, disputat cu casa închisă la Craiova, a fost marcat de incidente şocante. Suporterii olteni au sărit la bătaie şi au pătruns pe teren, deranjaţi că tabela a indicat, la un moment dat, “Ungaria – Ungaria 1-0” în loc de “România – Ungaria 1-0”.

Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci marcat de incidente împotriva României

Jandarmii au intervenit în forţă după incidentele violente pornite de fanii olteni. Cei mai turbulenţi suporteri au fost puşi pe burtă. Jandarmeria a anunţat şi măsurile care s-au luat în legătură cu fanii turbulenţi, unii fiind amendaţi şi interzişi la evenimentele sportive. Totodată, aceştia riscă să se aleagă şi cu dosar penal.

Cunoscutul “Gogoaşă”, implicat în incidente şi la meciul România – Kosovo 2-0, din septembrie 2023, ar fost şi el printre fanii turbulenţi.

"În jurul orei 19:45, pe fondul unor animozități între două grupuri de suporteri români, o parte a galeriei a pătruns pe suprafața de joc, intenționând să adopte un comportament violent față de celălalt grup.