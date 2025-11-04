Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie - Antena Sport

1. Becali s-a răzgândit
Kevin Ciubotaru este pe lista lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului s-a răzgândit şi îl vrea pe fotbalistul lui Hermannstadt. Fundaşul de 21 de ani a debutat recent la naţională, în amicalul cu Moldova
2. Adi Vasile a fost demis
Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti, după o nouă înfrângere în Liga Campionilor. Şi team managerul Cristina Vărzaru şi-a dat demisia. Acum, echipa va fi pregătită de Iulia Curea.
3. Rivalele lui Iftime
Pe AS.ro vezi ce echipe crede Valeriu Iftime că vor ajunge în play-off, după ce FC Botoşani a încheiat turul pe primul loc.
4. Laude pentru Raţiu
Andrei Raţiu a cucerit o legendă de la Villarreal. Prestaţiile fundaşului român nu au trecut neobservate în Spania: “Face o muncă extraordinară”, a spus Marcos Senna.
5. Samara, debut perfect
Eliza Samara a debutat cu victorie la Frankfurt. Românca s-a impus în minimum de seturi şi a obţinut calificarea în optimi la turneul care se vede LIVE pe AntenaPLAY.
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 octombrie