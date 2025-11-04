Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 noiembrie

Publicat: 4 noiembrie 2025, 17:29

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

1. Becali s-a răzgândit

Kevin Ciubotaru este pe lista lui Gigi Becali. Patronul FCSB-ului s-a răzgândit şi îl vrea pe fotbalistul lui Hermannstadt. Fundaşul de 21 de ani a debutat recent la naţională, în amicalul cu Moldova

2. Adi Vasile a fost demis

Adi Vasile a plecat de la CSM Bucureşti, după o nouă înfrângere în Liga Campionilor. Şi team managerul Cristina Vărzaru şi-a dat demisia. Acum, echipa va fi pregătită de Iulia Curea.

3. Rivalele lui Iftime

Pe AS.ro vezi ce echipe crede Valeriu Iftime că vor ajunge în play-off, după ce FC Botoşani a încheiat turul pe primul loc.

4. Laude pentru Raţiu

Andrei Raţiu a cucerit o legendă de la Villarreal. Prestaţiile fundaşului român nu au trecut neobservate în Spania: “Face o muncă extraordinară”, a spus Marcos Senna.

5. Samara, debut perfect

Eliza Samara a debutat cu victorie la Frankfurt. Românca s-a impus în minimum de seturi şi a obţinut calificarea în optimi la turneul care se vede LIVE pe AntenaPLAY.

1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 4 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 5 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 6 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat”
