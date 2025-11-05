Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie

Publicat: 5 noiembrie 2025, 16:50

Comentarii

Emeric Ienei a murit la 88 de ani

1. Emeric Ienei a murit

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Antrenorul care a condus Steaua către Cupa Campionilor Europeni în 1986 era internat de mai multe zile în spitalul din Oradea.

2. Fotbalul îl plânge pe Ienei

Moartea lui Emeric Ienei a întristat lumea fotbalului. Hagi, Popescu, Iovan, Balint, Răducioiu şi Lăcătuş sunt câţiva dintre foştii jucători care i-au adus un omagiu “singurului gentleman din fotbalul românesc”

3. Talpan merge la UEFA

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi motivul pentru care Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competiţiile UEFA: “Îi distrugem pe toţi”, a spus juristul Stelei.

4. FCSB a ajuns în Elveţia

Elveţienii o privesc de sus pe FCSB, înaintea meciului din Europa League. “Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?”, a spus un fost jucător de la Basel.

Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New YorkDemocratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
Reclamă

5. Kovacs i-a convins pe englezi

Şi presa din Anglia a lăudat prestaţia lui Istvan Kovacs, după Liverpool – Real Madrid. Arbitrul român a primit nota 7, în ciuda controverselor de pe Anfield

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Observator
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Anunț bombă al FRF: Mircea Lucescu, selecționerul României și după Mondialul din 2026!? „Mergem mai departe cu antrenorul câștigător”
Fanatik.ro
Anunț bombă al FRF: Mircea Lucescu, selecționerul României și după Mondialul din 2026!? „Mergem mai departe cu antrenorul câștigător”
16:44
FCSB s-a calificat în turul 3 Youth League! Victorie entuziasmantă cu Lokomotiv Zagreb
16:26
Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel. Jucătorul care e OUT pentru duelul din Elveția
16:06
Reacția presei din Ungaria după moartea lui Emeric Ienei. Ce și-au amintit maghiarii: „Era așteptat să facă o minune”
15:23
EXCLUSIVMara Gae aşteaptă duelul cu Iga Swiatek de la Billie Jean King Cup: “E visul oricărui jucător”
15:17
Florin Talpan îi cere demisia lui Opriţa. Antrenorul îl face praf: “Să intre el să și joace dacă vrea!”
14:37
Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de momentul retragerii! Anunţul portughezului: “Voi fi pregătit”
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 6 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie