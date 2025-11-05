AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie - Antena Sport

1. Emeric Ienei a murit

Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Antrenorul care a condus Steaua către Cupa Campionilor Europeni în 1986 era internat de mai multe zile în spitalul din Oradea.

2. Fotbalul îl plânge pe Ienei

Moartea lui Emeric Ienei a întristat lumea fotbalului. Hagi, Popescu, Iovan, Balint, Răducioiu şi Lăcătuş sunt câţiva dintre foştii jucători care i-au adus un omagiu “singurului gentleman din fotbalul românesc”

3. Talpan merge la UEFA