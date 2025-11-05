AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 5 noiembrie - Antena Sport

1. Emeric Ienei a murit
Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Antrenorul care a condus Steaua către Cupa Campionilor Europeni în 1986 era internat de mai multe zile în spitalul din Oradea.
2. Fotbalul îl plânge pe Ienei
Moartea lui Emeric Ienei a întristat lumea fotbalului. Hagi, Popescu, Iovan, Balint, Răducioiu şi Lăcătuş sunt câţiva dintre foştii jucători care i-au adus un omagiu “singurului gentleman din fotbalul românesc”
3. Talpan merge la UEFA
Pe AS.ro vezi motivul pentru care Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competiţiile UEFA: “Îi distrugem pe toţi”, a spus juristul Stelei.
4. FCSB a ajuns în Elveţia
Elveţienii o privesc de sus pe FCSB, înaintea meciului din Europa League. “Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?”, a spus un fost jucător de la Basel.
5. Kovacs i-a convins pe englezi
Şi presa din Anglia a lăudat prestaţia lui Istvan Kovacs, după Liverpool – Real Madrid. Arbitrul român a primit nota 7, în ciuda controverselor de pe Anfield
