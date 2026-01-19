Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie

Antena Sport Publicat: 19 ianuarie 2026, 17:11

Comentarii

Cele mai tari ştiri de pe 19 ianuarie sunt pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie

1. Moruţan semnează cu Rapid

Olimpiu Moruţan semnează cu Rapid şi va fi adus din Grecia cu un avion privat. Moruţan va câştiga 40.000 de euro pe lună în Giuleşti, unde Aris l-a împrumutat până la vară.

2. A venit Arad

FCSB face al doilea transfer al iernii! Ofri Arad a aterizat în România şi va semna cu roş-albaştrii. “Mă simt foarte bine”, a spus mijlocaşul cotat la 1.2 milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

3. Nebunie în finală

Pe as.ro, vezi toate reacţiile după finala nebună a Cupei Africii pe Naţiuni. Senegalezii au acuzat chiar şi faptul că ar fi fost otrăviţi.

4. Au început lucrările

Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
Reclamă

Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare. Arena de aproape 120 de milioane de euro va fi gată în 2029!

5. Jaqueline Cristian e OUT

Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur de la Australian Open. Karolina Muchova a învins-o cu 6-3, 7-6. Românca s-a ales cu un cec de 100.000 de dolari.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Observator
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern
Fanatik.ro
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern
16:58
Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa
16:52
Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin
16:30
Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!
16:29
Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: “Arsenal din campionatul nostru”
16:18
Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: “Astea sunt cele mai bune echipe din Europa”
16:08
VideoGigi Becali a râs de Olimpiu Moruţan la revenirea în ţară! Ce a putut spune despre fostul lui jucător
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 6 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”