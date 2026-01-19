AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri de pe 19 ianuarie sunt pe as.ro.

Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie

1. Moruţan semnează cu Rapid

Olimpiu Moruţan semnează cu Rapid şi va fi adus din Grecia cu un avion privat. Moruţan va câştiga 40.000 de euro pe lună în Giuleşti, unde Aris l-a împrumutat până la vară.

2. A venit Arad

FCSB face al doilea transfer al iernii! Ofri Arad a aterizat în România şi va semna cu roş-albaştrii. “Mă simt foarte bine”, a spus mijlocaşul cotat la 1.2 milioane de euro.