AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri de pe 19 ianuarie sunt pe as.ro.
Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie
1. Moruţan semnează cu Rapid
Olimpiu Moruţan semnează cu Rapid şi va fi adus din Grecia cu un avion privat. Moruţan va câştiga 40.000 de euro pe lună în Giuleşti, unde Aris l-a împrumutat până la vară.
2. A venit Arad
FCSB face al doilea transfer al iernii! Ofri Arad a aterizat în România şi va semna cu roş-albaştrii. “Mă simt foarte bine”, a spus mijlocaşul cotat la 1.2 milioane de euro.
3. Nebunie în finală
Pe as.ro, vezi toate reacţiile după finala nebună a Cupei Africii pe Naţiuni. Senegalezii au acuzat chiar şi faptul că ar fi fost otrăviţi.
4. Au început lucrările
Zi istorică pentru Dinamo! Au început lucrările la noul stadion din Ştefan cel Mare. Arena de aproape 120 de milioane de euro va fi gată în 2029!
5. Jaqueline Cristian e OUT
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur de la Australian Open. Karolina Muchova a învins-o cu 6-3, 7-6. Românca s-a ales cu un cec de 100.000 de dolari.
