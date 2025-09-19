AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 septembrie - Antena Sport

1. Refuzul lui Sabău

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Prunea a anunţat că Ioan Ovidiu Sabău a fost ofertat de FRF să preia naţionala, dar nu a vrut să îşi trădeze colegii: “L-am sunat! Cum să spui aşa ceva?”, a spus Prunea, şocat.

2. Haaland, de neoprit

Erling Haaland a marcat 50 de goluri în 49 de meciuri în Champions League, stabilind un nou record: “Suntem fericiţi să îl avem”, a spus Guardiola, după victoria cu Napoli.

3. Propunerea lui Iftime