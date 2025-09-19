Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 septembrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 septembrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 septembrie

Publicat: 19 septembrie 2025, 16:54

Comentarii

Ioan Ovidiu Sabău / Profimedia

1. Refuzul lui Sabău

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Prunea a anunţat că Ioan Ovidiu Sabău a fost ofertat de FRF să preia naţionala, dar nu a vrut să îşi trădeze colegii: “L-am sunat! Cum să spui aşa ceva?”, a spus Prunea, şocat.

2. Haaland, de neoprit

Erling Haaland a marcat 50 de goluri în 49 de meciuri în Champions League, stabilind un nou record: “Suntem fericiţi să îl avem”, a spus Guardiola, după victoria cu Napoli.

3. Propunerea lui Iftime

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi ce fotbalist de la FC Botoşani i-a fost propus lui Gigi Becali: “Are o personalitate extraordinară”, a declarat Valeriu Iftime.

4. Dani Alves, bun de plată

Dani Alves a pierdut la TAS procesul cu Pumas. Brazilianul trebuie să plătească 5 milioane de euro pentru prejudiciile cauzate clubului din Mexic.

Un român a fost arestat din greșeală în Italia. A petrecut o lună în închisoare: "Coşmarul s-a terminat"Un român a fost arestat din greșeală în Italia. A petrecut o lună în închisoare: "Coşmarul s-a terminat"
Reclamă

5. Hamilton, un nou hobby

Lewis Hamilton şi-a vândut colecţia de maşini de 15 milioane de euro: “Acum mă interesează mai mult arta”, a spus britanicul, înaintea Marelui Premiu al Azerbaidjanului, care e duminică, de la ora 14:30, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Observator
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
17:46
„O mare pierdere”. Marea greșeală făcută de FCSB, înainte de criza din Liga 1: „E peste tot ce au ei”
17:34
A fost o speranță la Dinamo, iar acum a semnat în Liga a 3-a. Unde a ajuns să joace
16:58
“E foarte greu și pentru ei”. Mihai Lixandru e convins că FCSB își va reveni și a făcut o remarcă
16:47
Decizia luată de FRF, după moartea lui Florin Marin
16:39
Semne de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali la FCSB: „Nu știu dacă vor avea succes așa”
16:32
Jaqueline Cristian, eliminată în sferturile probei de dublu de la Seul
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”