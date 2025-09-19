AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 septembrie - Antena Sport

1. Refuzul lui Sabău
Florin Prunea a anunţat că Ioan Ovidiu Sabău a fost ofertat de FRF să preia naţionala, dar nu a vrut să îşi trădeze colegii: “L-am sunat! Cum să spui aşa ceva?”, a spus Prunea, şocat.
2. Haaland, de neoprit
Erling Haaland a marcat 50 de goluri în 49 de meciuri în Champions League, stabilind un nou record: “Suntem fericiţi să îl avem”, a spus Guardiola, după victoria cu Napoli.
3. Propunerea lui Iftime
Pe AS.ro vezi ce fotbalist de la FC Botoşani i-a fost propus lui Gigi Becali: “Are o personalitate extraordinară”, a declarat Valeriu Iftime.
4. Dani Alves, bun de plată
Dani Alves a pierdut la TAS procesul cu Pumas. Brazilianul trebuie să plătească 5 milioane de euro pentru prejudiciile cauzate clubului din Mexic.
5. Hamilton, un nou hobby
Lewis Hamilton şi-a vândut colecţia de maşini de 15 milioane de euro: “Acum mă interesează mai mult arta”, a spus britanicul, înaintea Marelui Premiu al Azerbaidjanului, care e duminică, de la ora 14:30, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
