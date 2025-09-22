AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie sunt pe as.ro, de la lista stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria, la reacţiile după retragerea lui Alexandru Mitriţă.
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie
1. Mitriţă s-a retras
Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţionala României. “A venit momentul să iau o decizie grea”, a spus Mitriţă, cel care are 26 de selecţii şi 4 goluri pentru România.
2. Lista stranierilor
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Ianis Hagi şi Lisav Eissat sunt marile surprize ale selecţionerului.
3. Bani pentru campioni
Tot de pe as.ro, afli ce sumă impresionantă a adunat David Popovici din donaţiile din campania pentru viitorii campioni ai României.
4. Se retrage Busquets
Sergio Busquets se retrage din fotbal la finalul sezonului din MLS, la 37 de ani. Alături de Barcelona, el a câştigat 32 de trofee, între care 9 titluri în La Liga şi 3 Ligi ale Campionilor.
5. Mourinho dă lovitura
Jose Mourinho vrea să dea o adevărată lovitură la Benfica. The Special One doreşte transferul lui Karim Benzema, fostul star de la Real Madrid, aflat acum în Arabia Saudită.
