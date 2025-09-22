AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie sunt pe as.ro, de la lista stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria, la reacţiile după retragerea lui Alexandru Mitriţă.

1. Mitriţă s-a retras

Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţionala României. “A venit momentul să iau o decizie grea”, a spus Mitriţă, cel care are 26 de selecţii şi 4 goluri pentru România.

2. Lista stranierilor

Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Ianis Hagi şi Lisav Eissat sunt marile surprize ale selecţionerului.