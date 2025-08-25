AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august - Antena Sport

Gigi Becali e la capătul puterilor după înfrângerea cu FC Argeş: “Sunt praf şi pulbere”, a spus patronul FCSB-ului, care e convins însă că echipa sa va trece de Aberdeen.

Totodată, puteţi afla ce a spus preşedintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, despre faptul că atacantul Louis Munteanu, a “dispărut” de la echipă.

Pe site-ul AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august, de la declaraţia lui Gigi Becali după înfrângerea FCSB-ului acasă cu FC Argeş, la transferul realizat de echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter, chiar înaintea debutului în noul sezon din Serie A.

Cristi Balaj este dezamăgit de Louis Munteanu. Atacantul vrea să plece şi refuză să mai joace pentru CFR: “Nu vreau să mai discut subiectul acesta”, a spus Cristi Balaj, care acuză: “E sfătuit greşit”.

3. Tensiuni la Real Madrid

Pe AS.ro vezi cum a reacţionat Rodrygo după ce a fost înlocuit de Xabi Alonso cu Vinicius, în meciul câştigat de Real Madrid împotriva nou-promovatei Oviedo.