Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august

Alex Masgras Publicat: 25 august 2025, 17:18

Comentarii

Hepta

Pe site-ul AS.ro poţi citi cele mai tari ştiri ale zilei de 25 august, de la declaraţia lui Gigi Becali după înfrângerea FCSB-ului acasă cu FC Argeş, la transferul realizat de echipa antrenată de Cristi Chivu, Inter, chiar înaintea debutului în noul sezon din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totodată, puteţi afla ce a spus preşedintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, despre faptul că atacantul Louis Munteanu, a “dispărut” de la echipă.

AntenaSport Update 25 august

1. Gigi Becali a clacat

Gigi Becali e la capătul puterilor după înfrângerea cu FC Argeş: “Sunt praf şi pulbere”, a spus patronul FCSB-ului, care e convins însă că echipa sa va trece de Aberdeen.

2. Ruptură la CFR

Reclamă
Reclamă

Cristi Balaj este dezamăgit de Louis Munteanu. Atacantul vrea să plece şi refuză să mai joace pentru CFR: “Nu vreau să mai discut subiectul acesta”, a spus Cristi Balaj, care acuză: “E sfătuit greşit”.

3. Tensiuni la Real Madrid

Pe AS.ro vezi cum a reacţionat Rodrygo după ce a fost înlocuit de Xabi Alonso cu Vinicius, în meciul câştigat de Real Madrid împotriva nou-promovatei Oviedo.

Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mareUltimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
Reclamă

4. Daniil Medvedev a răbufnit

Daniil Medvedev a fost în centrul atenţiei la US Open. Campionul din 2021 a fost eliminat încă din primul tur, dar nu înainte de a provoca un scandal uriaş din cauza unei decizii luate de arbitrul de scaun.

5. Un nou început pentru Chivu

Kristjan Asllani a fost împrumutat de Inter la Torino. Mutarea s-a oficializat cu câteva ore înaintea meciului direct, care va reprezenta şi prima partidă al lui Chivu pe banca “nerazzurrilor”, în Serie A.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Observator
Controversatul medic Flavia Groşan, nou fake news: Tânăr nevaccinat, bolnav după relaţia cu iubita vaccinată
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
18:01
“Se retrage” Victor Pițurcă a râs de Gigi Becali după FCSB – FC Argeș 0-2: “Dacă zice că a greșit schimbările..”
17:49
“Înfrângere şocantă” Ce au scris scoţienii după FCSB – Argeş 0-2, înaintea returului decisiv cu Aberdeen!
17:44
Gabi Balint a făcut-o praf pe FCSB după 0-2 cu FC Argeș! Ce a spus despre Pintilii și Charalambous
17:17
Basarab Panduru, sfat important pentru Neluțu Varga după plecarea lui Dan Petrescu: “Aș face tot posibilul!”
17:10
EXCLUSIVAmalia Lică a spus care e noul ei obiectiv după ce a cucerit o medalie istorică, de argint, la Mondial!
16:55
Decizia luată de Louis Munteanu, după scandalul cu șefii de la CFR Cluj! Ce se întâmplă cu atacantul
Vezi toate știrile
1 FotoReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani 2 Louis Munteanu s-a săturat şi vrea să plece de la CFR Cluj! Scandal uriaş cu conducerea 3 “Dormi îmbrăcat?” Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeş 0-2: “Eşti bărbat, bă” 4 “E dezinformat!” Cristi Balaj, mesaj dur pentru Louis Munteanu, după scandalul de la CFR Cluj: “Adevărul e unul singur” 5 Gigi Becali, făcut praf de cine se aştepta mai puţin: “Se fac de râs. Gigi şi-a distrus jucăria” 6 FCSB – FC Argeș 0-2! Campioana nu iese din criză! Un nou pas greșit în Liga 1 pentru echipa lui Charalambous
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”