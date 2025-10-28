Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 octombrie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 octombrie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 octombrie

Publicat: 28 octombrie 2025, 18:02

Comentarii

1. Pancu negociază cu CFR Cluj

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a încercat varianta Dan Petrescu, Neluţu Varga a anunţat că negocierile cu Daniel Pancu sunt avansate: “E real interesul”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, în exclusivitate pentru Antena Sport.

2. Szocs, victorie uriaşă

Bernadette Szocs a obţinut una dintre cele mai importante victorii ale carierei. Românca a eliminat numărul 3 mondial la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE pe AntenaPLAY.

3. Decizia luată de FCSB

Reclamă
Reclamă

Pe AS.ro vezi decizia luată de FCSB înaintea meciului din Cupa României cu Gloria Bistriţa. Pentru campioană urmează patru meciuri la rând în deplasare.

4. Tragedie în Italia

Josep Martinez, portarul de rezervă al lui Inter, a accidentat mortal un bărbat de 81 de ani. În urma acestei tragedii, Cristi Chivu şi-a anulat conferinţa de presă.

Salarii de 9.000 de euro la stat, deşi au fost tăiate. Cum arată reforma la ASF, ANCOM şi ANRESalarii de 9.000 de euro la stat, deşi au fost tăiate. Cum arată reforma la ASF, ANCOM şi ANRE
Reclamă

5. Cîrstea, în optimi la Hong Kong

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong. Românca a reuşit o revenire spectaculoasă în primul set, de la 1-4, şi a obţinut victoria cu 7-5, 6-3.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
RetuRO, cu borcane şi sticle de borş sau oţet. Câţi bani fac pe zi "colecţionarii" de PET-uri
Observator
RetuRO, cu borcane şi sticle de borş sau oţet. Câţi bani fac pe zi "colecţionarii" de PET-uri
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
Fanatik.ro
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
21:00
LIVE TEXTCS Dinamo – FC Dinamo 0-0. A început meciul de pe Arcul de Triumf
20:52
VideoCopiii care au susținut naționala feminină au avut parte de o surpriză din partea mascotei Ronny
20:29
„Ciuca bătăilor”. Avertisment pentru Daniel Pancu înainte de venirea la CFR Cluj: „S-au săturat cu binele”
20:09
Jose Mourinho, declarații savuroase despre veteranul de la Benfica: „E tânăr. Există jucători de 20 de ani care sunt bătrâni”
20:07
Leo Messi, provocat să numească “GOAT-urile” din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona
19:40
Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți”
Vezi toate știrile
1 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 2 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 3 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 4 Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj 5 Ce le-a spus Dennis Politic suporterilor, în faţa autocarului, după ce n-a jucat niciun minut în FCSB – UTA 4-0 6 EXCLUSIVCamelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene