AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 octombrie - Antena Sport

1. Pancu negociază cu CFR Cluj

După ce a încercat varianta Dan Petrescu, Neluţu Varga a anunţat că negocierile cu Daniel Pancu sunt avansate: “E real interesul”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, în exclusivitate pentru Antena Sport.

2. Szocs, victorie uriaşă

Bernadette Szocs a obţinut una dintre cele mai importante victorii ale carierei. Românca a eliminat numărul 3 mondial la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE pe AntenaPLAY.

3. Decizia luată de FCSB