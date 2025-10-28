AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 28 octombrie - Antena Sport

1. Pancu negociază cu CFR Cluj
După ce a încercat varianta Dan Petrescu, Neluţu Varga a anunţat că negocierile cu Daniel Pancu sunt avansate: “E real interesul”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, în exclusivitate pentru Antena Sport.
2. Szocs, victorie uriaşă
Bernadette Szocs a obţinut una dintre cele mai importante victorii ale carierei. Românca a eliminat numărul 3 mondial la WTT Champions Montpellier, turneu care se vede LIVE pe AntenaPLAY.
3. Decizia luată de FCSB
Pe AS.ro vezi decizia luată de FCSB înaintea meciului din Cupa României cu Gloria Bistriţa. Pentru campioană urmează patru meciuri la rând în deplasare.
4. Tragedie în Italia
Josep Martinez, portarul de rezervă al lui Inter, a accidentat mortal un bărbat de 81 de ani. În urma acestei tragedii, Cristi Chivu şi-a anulat conferinţa de presă.
5. Cîrstea, în optimi la Hong Kong
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong. Românca a reuşit o revenire spectaculoasă în primul set, de la 1-4, şi a obţinut victoria cu 7-5, 6-3.
