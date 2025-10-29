AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie

Publicat: 29 octombrie 2025, 16:50

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Mihai Stoica despre duelul FCSB-ului cu Gloria Bistriţa din Cupa României.

AntenaSport Update 29 octombrie

1. Surpriză pentru Cupă

FCSB pregătește o surpriză pentru meciul din Cupă cu Gloria Bistrița. Andrei Dăncuș, puștiul de 16 ani de la tineret, va fi în premieră titular pentru campioana României.

2. Veste mare de la Londra

Radu Drăgușin e aproape de revenirea pe gazon, anunță chiar Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham. Fundașul va juca într-un amical în săptămânile următoare și prezența la națională e incertă.

3. Lovitură pentru Dinamo

Pe as.ro vezi cine este jucătorul de la Dinamo care e în pericol să rateze finalul de an. “O să-i fac un program special”, a spus președintele Andrei Nicolescu.

4. Munteanu, dorit la Zagreb

Louis Munteanu e din nou aproape de plecarea de la CFR Cluj. Dinamo Zagreb e gata să dea 5 milioane de euro pentru atacantul care a fost dorit și de GIgi Becali la FCSB.

5. Scuzele lui Vinicius

Vinicius și-a cerut scuze pe rețelele sociale, după ce a avut o criză de nervi în El Clasico. Brazilianul nu l-a inclus în mesajul său și pe Xabi Alonso, antrenorul de pe Bernabeu.

