AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 octombrie - Antena Sport

4. Munteanu, dorit la Zagreb

Louis Munteanu e din nou aproape de plecarea de la CFR Cluj. Dinamo Zagreb e gata să dea 5 milioane de euro pentru atacantul care a fost dorit și de GIgi Becali la FCSB.

5. Scuzele lui Vinicius

Vinicius și-a cerut scuze pe rețelele sociale, după ce a avut o criză de nervi în El Clasico. Brazilianul nu l-a inclus în mesajul său și pe Xabi Alonso, antrenorul de pe Bernabeu.